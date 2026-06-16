Le Pen sorsa a bíróság kezében van, Bardella készen áll + videó

Ukrajnával kapcsolatban Bardella is azt az álláspontot képviselte, amelyet több más európai jobboldali párt is vall (Fotó: AFP)

Arra a kérdésre, hogy továbbra is támogatja-e Franciaország kilépését a NATO integrált parancsnokságából, Bardella azt válaszolta:

Nem támogatjuk a NATO-ból való kilépést. Nem akarunk kilépni az integrált parancsnokságból sem, amíg háború zajlik Európa küszöbén.

Ukrajnával kapcsolatban Bardella is azt az álláspontot képviselte, amelyet több más európai jobboldali párt is vall. Azt mondta, ellenzi a francia katonák ukrajnai bevetését, kivéve, ha azok egy békefenntartó misszió részeként érkeznek. Amikor arról kérdezték, hogy örülne-e Donald Trump amerikai elnök támogatásának, Bardella így válaszolt:

A támogatás, amire én is vágyom, és amire Marine Le Pennel együtt vágyunk, a francia nép, a francia szavazók támogatása.