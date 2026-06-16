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Le Pen sorsa a bíróság kezében van, Bardella készen áll + videó

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A France Télévisionsnek adott interjújában Marine Le Pen arról beszélt, hogy Jordan Bardella átveheti a helyét, ha a bíróság végleg kizárja őt a 2027-es francia elnökválasztásból. Bár továbbra is bízik a fellebbezése sikerében, megkönnyebbüléssel fogadta, hogy pártjának van B terve. Bardella a Nemzeti Tömörülés tartalék jelöltje arra az esetre, ha a július 7-re várt bírósági döntés Le Pen számára kedvezőtlen lenne. A Politico hétfőn megjelent interjújában Bardella az Európai Unióról, a NATO-ról és az ukrajnai háborúról is kifejtette álláspontját.

Magyar Nemzet
2026. 06. 16. 11:11
Le Pen sorsa a bíróság kezében van, Bardella készen áll Forrás: AFP
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Marine Le Pen hálás azért, hogy pártja Jordan Bardellára is számíthat
Ukrajnával kapcsolatban Bardella is azt az álláspontot képviselte, amelyet több más európai jobboldali párt is vall (Fotó: AFP)

Arra a kérdésre, hogy továbbra is támogatja-e Franciaország kilépését a NATO integrált parancsnokságából, Bardella azt válaszolta: 

Nem támogatjuk a NATO-ból való kilépést. Nem akarunk kilépni az integrált parancsnokságból sem, amíg háború zajlik Európa küszöbén.

Ukrajnával kapcsolatban Bardella is azt az álláspontot képviselte, amelyet több más európai jobboldali párt is vall. Azt mondta, ellenzi a francia katonák ukrajnai bevetését, kivéve, ha azok egy békefenntartó misszió részeként érkeznek. Amikor arról kérdezték, hogy örülne-e Donald Trump amerikai elnök támogatásának, Bardella így válaszolt: 

A támogatás, amire én is vágyom, és amire Marine Le Pennel együtt vágyunk, a francia nép, a francia szavazók támogatása.

Vizsgálat indult Marine Le Pen utódja ellen

Jordan Bardella ellen vizsgálatot indított májusban az Európai Ügyészség (EPPO) egy 2022-es médiatréning ügyében. A gyanú szerint a képzéseket szabálytalanul, európai uniós forrásokból finanszírozták. 

A Nemzeti Tömörülés szerint politikai támadás zajlik a párt ellen, minden vádat visszautasítottak. 

A párt szóvivője, Philippe Ballard azt mondta: nem aggódnak a vizsgálat miatt, mert minden szükséges engedély rendelkezésre állt. Szerinte természetes, hogy egy médiatréningen egyszerre kerülnek szóba európai és francia politikai témák is, például a mezőgazdaság, az energia vagy az ipar kérdései – erről az alábbi cikkünkben részletesen olvashat.

Borítókép: Marine Le Pen és Jordan Bardella (Fotó: AFP)

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