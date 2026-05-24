Atomerőművek: a kiégett üzemanyagban jelentős mennyiségű hasznosítható energia marad

A XXI. század energiapolitikai versenyének egyik legfontosabb kérdése nem az, hogy lesz-e atomenergia a jövőben. Sokkal inkább az, hogy ki lesz képes uralni annak következő technológiai korszakát, ebben a versenyben a nukleáris üzemanyagciklus zárása valóban az atomenergetika „Szent Gráljának” tekinthető.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 6:35
Épül a Paks II Atomerőmű Fotó: Polyák Attila
Az első telephely

Hasonlóan stratégiai jelentőségű a BRESZT-OD–300 projekt is, amely az úgynevezett ólomhűtésű gyorsneutronos reaktor-technológia egyik legfontosabb demonstrációs rendszere lesz. A gyorsneutronos egység építése a terveknek megfelelően halad: folyamatosan gyárták és szállítják az egyes nagyberendezéseket, a telephelyen pedig a kivitelezés is előrehaladott állapotban van. Május 18-án már megkezdődött az egységhez tartozó turbina és generátor alapjának a betonozása is. A projekt célja nem egyszerűen egy új reaktortípus létrehozása, hanem egy teljesen integrált, zárt nukleáris üzemanyagcikluson alapuló energetikai rendszer kialakítása. A nyugat-szibériai Szeverszkben lévő telephelyen a gyorsneutronos egységhez kiégett üzemanyagot feldolgozó üzem és üzemanyaggyár is kapcsolódik. Mindez azt jelenti, hogyha minden technológia megépül, akkor a világon egy telephelyen belül itt fog elsőként megvalósulni a nukleáris üzemanyagciklus zárása.

Magyarország szempontjából mindezeknek különös jelentősége van. A paksi atomerőmű és a 2030-as évek első felében kereskedelmi üzembe álló Paks II atomerőmű a jövőben is biztosítani fogja az ország villamosenergia-ellátásának gerincét. 

A kiégett fűtőelemeket ma is teljes biztonságban, ellenőrzött körülmények között tárolják Pakson. Ezek a kazetták azonban nem „problémát” jelentenek, hanem potenciális energiahordozót. 

Ha Magyarország hosszú távon olyan nukleáris technológiai lánchoz kapcsolódik, amely magában foglalja az újrafeldolgozást és a gyors reaktoros hasznosítást, akkor a kiégett üzemanyag a jövő üzemanyagává válik. A már említett megoldás, az újrahasznosítás sokkal kisebb környezeti terhet és lényegesen nagyobb energiafüggetlenséget jelent.

