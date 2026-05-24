Atomerőművek: a kiégett üzemanyagban jelentős mennyiségű hasznosítható energia marad

Magyarország szempontjából mindezeknek különös jelentősége van. A paksi atomerőmű és a 2030-as évek első felében kereskedelmi üzembe álló Paks II atomerőmű a jövőben is biztosítani fogja az ország villamosenergia-ellátásának gerincét.

A kiégett fűtőelemeket ma is teljes biztonságban, ellenőrzött körülmények között tárolják Pakson. Ezek a kazetták azonban nem „problémát” jelentenek, hanem potenciális energiahordozót.

Ha Magyarország hosszú távon olyan nukleáris technológiai lánchoz kapcsolódik, amely magában foglalja az újrafeldolgozást és a gyors reaktoros hasznosítást, akkor a kiégett üzemanyag a jövő üzemanyagává válik. A már említett megoldás, az újrahasznosítás sokkal kisebb környezeti terhet és lényegesen nagyobb energiafüggetlenséget jelent.