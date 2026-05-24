Atomerőművek: a kiégett üzemanyagban jelentős mennyiségű hasznosítható energia marad

Az első telephely
Hasonlóan stratégiai jelentőségű a BRESZT-OD–300 projekt is, amely az úgynevezett ólomhűtésű gyorsneutronos reaktor-technológia egyik legfontosabb demonstrációs rendszere lesz. A gyorsneutronos egység építése a terveknek megfelelően halad: folyamatosan gyárták és szállítják az egyes nagyberendezéseket, a telephelyen pedig a kivitelezés is előrehaladott állapotban van. Május 18-án már megkezdődött az egységhez tartozó turbina és generátor alapjának a betonozása is. A projekt célja nem egyszerűen egy új reaktortípus létrehozása, hanem egy teljesen integrált, zárt nukleáris üzemanyagcikluson alapuló energetikai rendszer kialakítása. A nyugat-szibériai Szeverszkben lévő telephelyen a gyorsneutronos egységhez kiégett üzemanyagot feldolgozó üzem és üzemanyaggyár is kapcsolódik. Mindez azt jelenti, hogyha minden technológia megépül, akkor a világon egy telephelyen belül itt fog elsőként megvalósulni a nukleáris üzemanyagciklus zárása.
