Orbán ViktorPatrióták Európáértmigráció

Orbán Viktor Bécsben: Patrióták milliói Európa-szerte küzdenek a hazájukat fenyegető veszélyek ellen! + videó

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Az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) ma tartotta fennállásának 70. évfordulóját, az ünnepi rendezvénysorozat kiemelt nemzetközi díszvendégeként pedig a Fidesz elnöke, Orbán Viktor is az osztrák fővárosba látogatott. Orbán Viktor beszédében azt mondta, a hazafiak küzdenek az Európát fenyegető veszélyek ellen, nevezetesen a migráció ellen. Kitért arra is, hogy Európának nem több bürokráciára van szüksége, hanem több vállalkozásra, több gyárra, több vállalkozóra és több szabadságra. A Fidesz elnöke arról beszélt, hogy az ukrajnai háború már évek óta tart, a brüsszeli vezetők pedig olyan stratégiát követtek, amely sem békét, sem győzelmet nem hozott.

Odrobina Kristóf
2026. 06. 20. 16:58
Forrás: Orbán Viktor/Facebook
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Orbán Viktor kitért arra is, hogy Brüsszel szankciókkal és bürokráciával, magas energiaárakkal és zöld intézkedésekkel tönkretette az európai vállalatokat.

Olyan Európát szeretnénk, amely működik, termel és kereskedik. Megfizethető energiákat, alacsonyabb adókat, kevesebb szabályozást és tiszteletet szeretnénk azok iránt, akik munkahelyeket és jólétet teremtenek

– fogalmazott. Szerinte Európának nincs szüksége több bürokráciára, ellenben több vállalkozásra, több gyárra, több vállalkozóra és több szabadságra igen. A Fidesz elnöke arról beszélt, hogy az ukrajnai háború már évek óta tart, a brüsszeli vezetők pedig olyan stratégiát követtek, amely sem békét, sem győzelmet nem hozott. Fegyvereket, pénzt és veszélyes ígéreteket osztogattak, miközben az európaiak egyre magasabb árat fizettek ezért. – Mi, hazafiak azt mondjuk, hogy tárgyalásokra van szükségünk. Európának békére van szüksége. Minden európai vezető elsődleges kötelessége annak biztosítása kellene, hogy legyen, hogy ez a háború ne terjedjen tovább, és hogy gyermekeink védelmet élvezzenek – szögezte le.

Ahelyett, hogy irányt váltanának, mindenkit megtámadnak, aki alternatívát kínál. Kizárnak minket a bizottságokból, koalíciókat alakítanak a választások győztesei ellen, és figyelmen kívül hagyják a nép demokratikus életét. Európa népe ébredezik

– mondta. Úgy vélte, a patrióták azok, akik fellépnek ez ellen a rendszer ellen.  – Olyan erős Európát szeretnénk, amely szuverén nemzetekből áll, amely határait, gyermekeit és jövőjét védi, amely tiszteletben tartja a keresztény örökséget, és amelyben a hatalom visszakerül a nép kezébe – hangsúlyozta. Orbán Viktor szerint az osztrák patrióták kitartása meghozta a gyümölcsét, a sikerük pedig világosan megmutatta, hogy a jövő nem a brüsszeli bürokratáké, hanem Európa szabad nemzeteié. A Fidesz elnöke végül az FPÖ vezetőjéhez szólva azt mondta:

A sikerhez vezető egyetlen út a szenvedésen keresztül vezet, és úgy gondolom, te már eleget szenvedtél. Most rajtad a sor, hogy átvedd a vezetést Ausztriában.

 

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Kerek évforduló Ausztriában

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a bécsi Hofburgban megrendezett gálát hatalmas nemzetközi és diplomáciai érdeklődés kísérte, mivel az esemény az európai szuverenista és jobboldali erők egyfajta politikai erőfelmérőjévé is vált. Az 1955-ben alapított FPÖ kerek évfordulója alkalmából Herbert Kickl, a párt elnöke hívta meg az európai jobboldal legfontosabb vezetőit. Az ünnepségen a magyar delegáció mellett jelen voltak a kontinens legmeghatározóbb konzervatív formációinak arcai is: a holland Geert Wilders, valamint az Alternatíva Németországért (AfD) társelnökei, Alice Weidel és Tino Chrupalla is tiszteletüket tették az osztrák fővárosban.

A találkozó nemcsak a múltidézésről szól, hanem a jövőbeli stratégiák összehangolásáról. Az FPÖ és a Fidesz partnersége régóta szilárd alapokon nyugszik, a két párt közötti szövetség pedig a nemzetközi jobboldali blokk, a Patrióták Európáért frakció megalakulása óta még szorosabbá vált.

Az FPÖ jelenleg komoly politikai tőkével bír Ausztriában, hiszen a közvélemény-kutatások szerint szinte az összes osztrák tartományban domináns pozíciót foglal el.

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