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Sulyok Tamás a Politicónak: Nem fogadja el hivatalának megszüntetését, jogi eszközökkel védi meg pozícióját

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A köztársasági elnök szerint eltávolítása nem pusztán személyes ügy, a magyar alkotmányos berendezkedés és a hatalmi ágak egyensúlyának védelmét veszélyezteti Magyar Péter.

2026. 06. 20. 12:42
Fotó: Németh András Péter
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Sulyok Tamás viszont nem hagyta szó nélkül és az Alkotmánybíróság mellett, a Velencei Bizottság állásfoglalását kérte az ügyben, amelyet egyes szereplők már most alkotmányos válságként értékelnek. A köztársasági elnök egyes alkotmányos lépései – köztük az is, hogy végül nem akadályozta meg a lex Orbán bevezetését – további politikai vitákat generáltak.

A Politico szerint a magyar helyzet párhuzamba állítható a lengyel politikai átmenettel is, ahol az elnök és a kormány közötti konfliktus jelentősen lassította a reformokat.

Sulyok Tamás ugyanakkor a nyilatkozataiban tisztázta, továbbra sem nem érzelmi alapon politizál, és saját szerepét kizárólag alkotmányos keretek között értelmezi. Ugyanakkor világossá tette: amennyiben a kialakult helyzet eszkalálódik, az az ország nemzetközi megítélését és intézményi stabilitását is veszélyeztetheti.

 

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó:MW )

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