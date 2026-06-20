Sulyok Tamás a Politicónak: Nem fogadja el hivatalának megszüntetését, jogi eszközökkel védi meg pozícióját

Sulyok Tamás viszont nem hagyta szó nélkül és az Alkotmánybíróság mellett, a Velencei Bizottság állásfoglalását kérte az ügyben, amelyet egyes szereplők már most alkotmányos válságként értékelnek. A köztársasági elnök egyes alkotmányos lépései – köztük az is, hogy végül nem akadályozta meg a lex Orbán bevezetését – további politikai vitákat generáltak.

A Politico szerint a magyar helyzet párhuzamba állítható a lengyel politikai átmenettel is, ahol az elnök és a kormány közötti konfliktus jelentősen lassította a reformokat.

Sulyok Tamás ugyanakkor a nyilatkozataiban tisztázta, továbbra sem nem érzelmi alapon politizál, és saját szerepét kizárólag alkotmányos keretek között értelmezi. Ugyanakkor világossá tette: amennyiben a kialakult helyzet eszkalálódik, az az ország nemzetközi megítélését és intézményi stabilitását is veszélyeztetheti.