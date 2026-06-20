„Ott r.hadjatok meg, ahol vagytok!” – Majka elszabadult a koncertjén, az elbocsátott jobboldali újságírókba törölte a lábát + videó

Uszításból jeles

Majka a gyalázkodás terén sem kezdő, a már említett tavaly nyári fellépésén, a Campus Fesztiválon nyíltan erőszakra uszított. A balliberális rapper itt is előadta kormányellenes Csurran, Cseppen című dalát, a majd az előadás végén az egyik közreműködő egy fordítva tartott mikrofonnal imitálta azt, hogy fejbe lövi a dalban miniszterelnököt megszemélyesítő rappert.