Itt a bizonyíték a baloldali sajtó szerepére a Zsolti bácsi ügyben

A már említett áprilisi Kontroll-interjúban ugyanis elhangzott, hogy Bangó feljelentést tesz. Csakhogy április 30-án a férfi meggondolta magát: jelezte, nem tesz feljelentést, mert nem tudja bizonyítani az általa elmondottakat. Mint fogalmazott, nincs elég bizonyítéka ahhoz, hogy ezt biztonsággal végig tudja vinni. Egy nappal később, május elsején ismét megváltoztatta szándékát, és közölte: mégis megteszi a feljelentés-kiegészítést, és vallomásában is felfedte az állítólagos szexuális ragadozó kilétét.

Komolyan vehetetlen tanú

Bangó Sándornak az az állítása sem vehető komolyan, hogy egy politikus zaklatta őt az intézetben, ez ugyanis gyakorlatilag lehetetlen. Megtudtuk ugyanis, hogy az intézetbe kizárólag előre leegyeztetett időpontban és csak szigorú biztonsági körülmények mellett lehetett bejutni.

Ennek menete a következő volt: az illető becsöngetett, majd egy zsilipkapun haladt át, amit egy elektromos ajtó követett. A beléptetés során elkérték az illető személyi igazolványát, rögzítették a látogatás célját, ahogy az érkezés és a távozás időpontját is. Lényeges körülmény, hogy minden mozgást kamerarendszer rögzített.

Ráadásul a Kontroll-interjú idején Bangó látványosan költekezni kezdett a környezte szerint.

Lejáratókampány 1.0

A Zsolt bácsis lejáratókampány tavaly ősszel kezdődött és Ózdról indult. A korábbi baloldali politikus, jelenleg influenszerként tevékenykedő, már említett Juhász Péter egyik podcastjében interjút készített egy személyazonosságát akkor nem vállaló férfival, akinek semmi köze Bangó Sándorhoz.