Megérkezett az újabb hideg zuhany a Tisza-kormánytól

„Meggyőződésünk, hogy a magyar munkaerőpiac helyzete, a bérek felzárkóztatása, a munkavállalói jogok érvényesülése, a munkaerőhiány kezelése, az érdekegyeztetés új alapokra helyezése, valamint a közszféra és a versenyszféra munkajogi problémái olyan súlyú kérdések, amelyek önálló, erős és szakmailag felkészült kormányzati felelőst igényelnek” – írták, mivel szerintük a foglalkoztatáspolitika nem pusztán gazdasági, szociális vagy közigazgatási részterület. A munka világának szabályai közvetlenül érintik a magyar családok megélhetését, a vállalkozások működését, a közszolgáltatások minőségét és az ország versenyképességét.