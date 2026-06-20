Orvosi csoda: egyetlen kezeléssel törölték ki a gyógyíthatatlan kórt a betegek testéből
Képzeljük el, hogy a saját testünk egyszer csak ellenünk fordul, és megpróbál megvakítani vagy megbénítani. Pontosan ezt teszi egy ritka és rendkívül veszélyes autoimmun betegség. Most azonban az orvosok kisebb csodát tettek: egészséges sejtek beültetésével teljesen letörölték a gyilkos kórt két beteg szervezetéből. Ráadásul nemcsak pár hónapra, hanem már több mint 15 éve teljesen egészségesek, és egyetlen szem gyógyszert sem kell szedniük.
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