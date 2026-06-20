Ezt a lényegében már tét nélküli, Törökország elleni csoportzáráson is megmutathatja az Egyesült Államok csapata.
Ibrahimovic amerikai vb-címről beszélt, az elámult Pochettino játékosait nem lepte meg
Az Egyesült Államok labdarúgó-válogatottja már biztosan csoportelsőként zárja a részben hazai rendezésű világbajnokságot. Az amerikaiak szövetségi kapitánya, Mauricio Pochettino kimondta, hogy a vb-cím megszerzése a cél, és ezt a csapat játékosai mellett Zlatan Ibrahimovic sem tartja kizártnak.
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