Ökumenikus Segélyszervezet: 35 éve a menekültek mellett

Az ukrajnai háborúból hazánkba menekülőkön túl az elmúlt években segítő kezet nyújtott a törökországi és afganisztáni természeti csapásokban otthonukat vesztetteknek és a Közel-Kelet keresztény és jezidi kisebbségeinek, akiket az Iszlám Állam kegyetlensége üldözött el – mindezt nemzetiségi, vallási és világnézeti hovatartozásra való tekintet nélkül. Az itthoni segítői munka mellett azonban a kiváltó okok megszüntetése és mérséklése, a helyben tapasztalható emberi szenvedés csillapítása is fontos célkitűzése az ökumenikusoknak, ezért nemzetközi programjaikon keresztül azért dolgoznak, hogy helyben tudják segíteni azokat, akik különben menekülni kényszerülnének.

Borítókép: Fotókiállítás az Ökumenikus Segélyszervezet munkájáról (Fotó: Ökumenikus Segélyszervezet/Zsigmond László)