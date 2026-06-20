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Ökumenikus Segélyszervezet: 35 éve a menekültek mellett

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Azonnali segítségnyújtástól az integrációig segítenek a menekülteken. Az Ökumenikus Segélyszervezet 35 éve áll a nehéz helyzetben lévőkön.

Magyar Nemzet
2026. 06. 20. 17:37
Fotókiállítás az Ökumenikus Segélyszervezet munkájáról (Fotó: Ökumenikus Segélyszervezet/Zsgimond László) Fotó: LASZLO ZSIGMOND/PHOTOZSIGMOND.AR
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Az ukrajnai háborúból hazánkba menekülőkön túl az elmúlt években segítő kezet nyújtott a törökországi és afganisztáni természeti csapásokban otthonukat vesztetteknek és a Közel-Kelet keresztény és jezidi kisebbségeinek, akiket az Iszlám Állam kegyetlensége üldözött el – mindezt nemzetiségi, vallási és világnézeti hovatartozásra való tekintet nélkül. Az itthoni segítői munka mellett azonban a kiváltó okok megszüntetése és mérséklése, a helyben tapasztalható emberi szenvedés csillapítása is fontos célkitűzése az ökumenikusoknak, ezért nemzetközi programjaikon keresztül azért dolgoznak, hogy helyben tudják segíteni azokat, akik különben menekülni kényszerülnének.

Borítókép: Fotókiállítás az Ökumenikus Segélyszervezet munkájáról (Fotó: Ökumenikus Segélyszervezet/Zsigmond László) 

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