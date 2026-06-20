A rendszerváltozás árnyékában – a médiavilág vadkeleti krónikája

A szerző stílusa lendületes, helyenként kifejezetten regényszerű. Az olvasó szinte filmszerű jelenetekben követheti végig a korszak meghatározó figuráinak történeteit, miközben a háttérben kirajzolódik a magyar médiarendszer átalakulásának teljes képe. Ez a megközelítés egyszerre teszi olvasmányossá és gondolatébresztővé a kötetet.

A könyv ugyanakkor nem pusztán múltidézés. Mező Gábor arra is rámutat, hogy a kilencvenes években kialakult struktúrák, reflexek és konfliktusok számos eleme ma is hatással van a magyar nyilvánosság működésére. A jelen médiaviszonyainak megértéséhez ezért elengedhetetlen a rendszerváltozás utáni évek folyamatainak feltárása.

A sajtó megszállása II. – Leszámolás Vadkeleten fontos hozzájárulás a magyar sajtótörténet feldolgozásához. Nem minden kérdésre ad végleges választ, de felteszi azokat a kérdéseket, amelyeket három és fél évtizeddel a rendszerváltozás után sem kerülhetünk meg. Mező Gábor könyve emlékeztet arra, hogy a média története valójában a hatalom története is – és hogy a kilencvenes évek vadkeleti világa nélkül a jelen magyar nyilvánossága sem érthető meg.