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A rendszerváltozás árnyékában – a médiavilág vadkeleti krónikája

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A rendszerváltozás utáni években nemcsak a politikai intézményrendszer alakult újjá, hanem a magyar sajtó is gyökeres átalakuláson ment keresztül. A felszín mögött azonban sok esetben tovább éltek a korábbi kapcsolati hálók, miközben új gazdasági és politikai szereplők jelentek meg a médiapiacon. Mező Gábor A sajtó megszállása II. – Leszámolás Vadkeleten című könyve ezt a különös átmeneti időszakot mutatja be: a kilencvenes évek vadkeleti világát, ahol a média egyszerre volt üzlet, hatalmi eszköz és politikai fegyver. A szerző levéltári forrásokra és korabeli dokumentumokra támaszkodva rajzolja meg azt a korszakot, amelynek öröksége ma is meghatározza a magyar nyilvánosság működését.

Gábor Márton
2026. 06. 20. 16:00
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A szerző stílusa lendületes, helyenként kifejezetten regényszerű. Az olvasó szinte filmszerű jelenetekben követheti végig a korszak meghatározó figuráinak történeteit, miközben a háttérben kirajzolódik a magyar médiarendszer átalakulásának teljes képe. Ez a megközelítés egyszerre teszi olvasmányossá és gondolatébresztővé a kötetet.

A könyv ugyanakkor nem pusztán múltidézés. Mező Gábor arra is rámutat, hogy a kilencvenes években kialakult struktúrák, reflexek és konfliktusok számos eleme ma is hatással van a magyar nyilvánosság működésére. A jelen médiaviszonyainak megértéséhez ezért elengedhetetlen a rendszerváltozás utáni évek folyamatainak feltárása.

A sajtó megszállása II. – Leszámolás Vadkeleten fontos hozzájárulás a magyar sajtótörténet feldolgozásához. Nem minden kérdésre ad végleges választ, de felteszi azokat a kérdéseket, amelyeket három és fél évtizeddel a rendszerváltozás után sem kerülhetünk meg. Mező Gábor könyve emlékeztet arra, hogy a média története valójában a hatalom története is – és hogy a kilencvenes évek vadkeleti világa nélkül a jelen magyar nyilvánossága sem érthető meg.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: A Hálózat - Mező Gábor Hivatalos Oldala)

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