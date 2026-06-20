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A nagy bolgár atommanőver: úgy válnak le az oroszokról, hogy közben a Roszatomtól vásárolnak alkatrészeket

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Bulgária 2026 júniusában ismét felmentést kért és kapott a Kozloduj atomerőmű számára, hogy orosz gyártású alkatrészekhez férhessen hozzá. Eközben viszont a kormány Szófiában éppen az orosz energiáról való leválás mintaprojektjeként harangozza be az amerikai–dél-ko­reai konzorcium által épülő két új blokkot. Így jön szembe a politikai szándékkal a nukleáris beszállítói lánc valósága, a Kozloduj atomerőműhöz nincsen alternatív beszállító.

Somogyi Orsolya
2026. 06. 20. 10:01
Továbbra is szükség van az orosz alkatrészekre a Kozloduj atomerőműben Fotó: VALENTINA PETROVA Forrás: AFP
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A bolgár energiaügyi tárca vezetője maga is arról beszélt, hogy az országnak el kell kerülnie a máshol látott traumatikus beruházási tapasztalatokat, vagyis a határidő- és költségtúllépéseket.

A jelek szerint ez egyelőre nem sikerül: a két új blokk költsége jelenleg tizenhét-tizennyolc milliárd eurónál tart, becslések szerint azonban a végösszeg akár a duplája is lehet. A 2300 megawattos összteljesítmény mellett ez drágábbá teszi a beruházást, mint a 2400 megawattos Paks II atomerőművet.

A kivitelezést végül nem is amerikai, hanem dél-koreai vállalat, a Hyundai végzi, ami szintén sokat elárul a globális nukleáris ipar erőviszonyairól.
Bulgária tehát úgy kommunikálja az AP1000-projektet az orosz energiáról való leválás mintapéldájaként, hogy közben

  • a végső költség ismeretlen,
  • a szerződéseket már hosszabbítani kellett,
  • a tényleges kivitelezési tapasztalatot egy dél-koreai cég biztosítja,
  • a működő VVER-blokkok pedig továbbra is sürgősségi derogációkra szorulnak az orosz alkatrészek miatt.

 

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