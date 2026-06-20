A nagy bolgár atommanőver: úgy válnak le az oroszokról, hogy közben a Roszatomtól vásárolnak alkatrészeket



A bolgár energiaügyi tárca vezetője maga is arról beszélt, hogy az országnak el kell kerülnie a máshol látott traumatikus beruházási tapasztalatokat, vagyis a határidő- és költségtúllépéseket.

A jelek szerint ez egyelőre nem sikerül: a két új blokk költsége jelenleg tizenhét-tizennyolc milliárd eurónál tart, becslések szerint azonban a végösszeg akár a duplája is lehet. A 2300 megawattos összteljesítmény mellett ez drágábbá teszi a beruházást, mint a 2400 megawattos Paks II atomerőművet.

A kivitelezést végül nem is amerikai, hanem dél-koreai vállalat, a Hyundai végzi, ami szintén sokat elárul a globális nukleáris ipar erőviszonyairól.

Bulgária tehát úgy kommunikálja az AP1000-projektet az orosz energiáról való leválás mintapéldájaként, hogy közben