A nagy bolgár atommanőver: úgy válnak le az oroszokról, hogy közben a Roszatomtól vásárolnak alkatrészeket

A bolgár energiaügyi tárca vezetője maga is arról beszélt, hogy az országnak el kell kerülnie a máshol látott traumatikus beruházási tapasztalatokat, vagyis a határidő- és költségtúllépéseket.
A jelek szerint ez egyelőre nem sikerül: a két új blokk költsége jelenleg tizenhét-tizennyolc milliárd eurónál tart, becslések szerint azonban a végösszeg akár a duplája is lehet. A 2300 megawattos összteljesítmény mellett ez drágábbá teszi a beruházást, mint a 2400 megawattos Paks II atomerőművet.
A kivitelezést végül nem is amerikai, hanem dél-koreai vállalat, a Hyundai végzi, ami szintén sokat elárul a globális nukleáris ipar erőviszonyairól.
Bulgária tehát úgy kommunikálja az AP1000-projektet az orosz energiáról való leválás mintapéldájaként, hogy közben
- a végső költség ismeretlen,
- a szerződéseket már hosszabbítani kellett,
- a tényleges kivitelezési tapasztalatot egy dél-koreai cég biztosítja,
- a működő VVER-blokkok pedig továbbra is sürgősségi derogációkra szorulnak az orosz alkatrészek miatt.
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