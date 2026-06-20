Jótékonysági felhívást tettek közzé a Hitel megmentéséért
Súlyos veszteség érte a magyar szellemi életet: idén májusban, harmincnyolc évnyi folyamatos működés után megszüntették a patinás Hitel folyóirat kiadását. Papp Endre főszerkesztő drámai felhívásban fordult a magyar társadalomhoz, az irodalmat és anyanyelvi kultúrát tisztelő polgárokhoz, hogy közösségi összefogással támasszuk fel a rendszerváltozás hajnalának első független szellemi műhelyét.
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