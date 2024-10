Hihetetlen felfedezés érkezett a házi kedvencekkel kapcsolatban

A macskák többsége már négy alkalom után párosítani tudta a hallott szót a látott képpel, míg a csecsemőknél ehhez átlagosan 16-20 alkalomra volt szükség. Amikor pedig a kísérlet második felében a hallott szó nem egyezett a látott képpel, a macskák zavarodottság jelét mutatták, tehát észlelték az eltérést.

Nagyon meglepődtem, mert ez azt jelentette, hogy a macskák képesek az emberi beszélgetéseket hallgatva megérteni a szavakat mindenféle külön jutalomalapú tréning nélkül

– foglalta össze tapasztalatait Takagi.

Bár a közfelfogás szerint az öntörvényűségükről ismert macskák nem idomíthatók, azért ennek cáfolatára is akad már, ha nem is tudományos kutatás, de empirikus tapasztalat. Az America's Got Talent tehetségkutató vetélkedő 2018-as válogatóján például mutatványaival elkápráztatta a zsűrit a fellépő macskacsapat.

Borítókép: Hallgatnak ránk a macskák (Illusztráció, forrás: Pixabay)