Európai választások kora tavasza

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Amerika, átértékelve a NATO-t, új partnereket keres Ázsiában, Japánban és Dél-Koreában.

Ez év kora tavasza bővelkedett az európai választásokban. Németországban két tartományi választásra került sor. Baden-Württembergben, ha csak fél százalékkal is, de győztek a Zöldek a CDU előtt. A választás egyik érdekessége volt, hogy a munkások öt százaléka szavazott a Német Szociáldemokrata Pártra, az SPD-re, míg 40 százaléka az AfD-re (Alternatíva Németországért). A másik tartományi választáson, Rajna-vidék–Pfalzban a CDU győzött, az SPD katasztrofális vereséget szenvedett el. A Szociál­demokrata Párt vezetése bejelentette, hogy összeülnek, tanácskoznak, de személyi konzekvenciák nem lesznek.

Február 23-án megalakult az új holland kisebbségi kormány. A részt vevő pártok 66 parlamenti hellyel rendelkeznek a 150 tagú képviselőházban. A Néppárt 2010 óta valamennyi kormányban részt vett. A párt 22 mandátummal rendelkezik. 

Ők adják a honvédelmi minisztert egy 49 éves török kurd származású hölgy, Dilan Yesilgöz-Zegerius személyében. A miniszter genderaktivista.

Február 26-án kormányátalakítás történt Albániában. Ennek alapvető oka a korrupció visszaszorítása volt, amerikai követelésre. Új személy került a honvédelmi minisztérium élére Elmar Nufi személyében, aki eddig a Miniszterelnöki Hivatal főigazgató-helyettese volt. A korábbi európai uniós nagykövet lett a külügyminiszter. Új személy lett az igazságügyi és a belügyminiszter is.

Március 22-én választott Szlovénia is. A kis területű, egykori észak-jugoszláviai tagköztársaság a függetlenség elérésével számos probléma elé került. Ezek egyike a feszültségekkel teli szomszédságpolitika volt osztrák és olasz irányban. A gazdaságban is súlyos nehézségek merültek fel. A választást a Baloldali Szabadság Mozgalom nyerte meg a szavazatok 28,6 százalékával. A Janez Jansa vezette jobboldali Szlovén Demokrata Párt, alig lemaradva, 27,9 százalékot ért el. Előbbi párt 29, míg az utóbbi 28 mandátumot szerzett. A kormányalakítás a kis pártokkal kötendő kompromisszumoknak lesz a függvénye.

Március 24-én előre hozott választásokat tartottak Dániában. A Szociáldemokrata Párt nyert 21,9 százalékkal, de 123 év óta 1903-tól ez volt a párt legrosszabb eredménye. A baloldali pártok együttesen 84 helyet, míg a jobboldaliak 77 helyet szereztek meg a 179 tagú parlamentben. A jövendő kormány sorsát eldönthetik a mérsékelt pártok, amelyek 14 parlamenti helyhez jutottak. A választás vesztese a győztes szociáldemokraták, amely párt 12 parlamenti helyet veszített el.

Egy nappal a dán választások után, már­cius 25-én választásokat tartottak Dánia Grönland melletti másik autonóm területén, a Feröer szigeteken. Az 54 ezer lakos 33 képviselőt választhatott meg. A választásokon történő részvétel 89 százalék volt. A soron kívüli választás közvetlen oka egy építendő alagútprojekt és a nyugdíjkorhatár esetleges emelése volt. A Néppárt győzött 26,7 százalékkal, míg a konzervatív–liberális Unió 21,5 százalékot ért el.
A Szociáldemokrata Párt elveszített három mandátumot, és hat képviselői helyet tudott biztosítani. A választások egyik vitatémája volt az 1977-ben, még a Szovjetunióval megkötött halászati egyezmény. A sziget ezt fenn akarja tartani, míg az EU részéről komoly nyomás jön a szerződés felmondása érdekében. A helyi parlamentbe bekerült hét párt közül öt az együttműködés fenntartását akarja Dániával, de komoly reformok útján.

Valamennyi választást az jellemezte, hogy a sok kis párt megállapodása érdemben veszélyezteti a kormányzati munkát.

Az egyéb eseményeknél kiemelkedett az orosz–ukrán és az amerikai–izraeli Irán elleni háború. Alexander Stubb finn államfő azzal az elképzeléssel állt elő, hogy az amerikai–orosz–ukrán tárgyalások megrekedtek, nincs továbblépés, és változtatásra lenne szükség a tárgyalások menetében és a béke elérése érdekében.

Az amerikai és a kínai államfő pekingi csúcstalálkozóját május 14-re és 15-re halasztották, mivel a Hormuzi-szorosban kialakult feszültség miatt – és mivel Kína nem támogatta az USA erőfeszítéseit – a március végére és április elejére tervezett elnöki utat későbbre tették.

Az Egyesült Államok esetében látványossá váltak az ellentétek Nyugat-Európa NATO-tagállamaival, mivel ezek nem csupán nem sorakoztak fel az USA Irán-politikája mögé, de Spanyolország, Olaszország még a légterüket sem engedték át az USA repülőgépeinek. Azt is megtiltották, hogy Amerika a területeiken levő bázisait használhassa a háború idején.

Németországban Friedrich Merz kancellár bejelentette, hogy az iráni háború nem európai háború, mire az amerikai elnök úgy reagált, hogy Ukrajna nem amerikai háború. 

Franciaország rendszeresen bírálja az USA-t, és ez nem tesz jót sem a kétoldalú, sem a transzatlanti kapcsolatoknak. Az USA, leértékelve és átértékelve a NATO-t új partnereket keres Ázsiában, Japán, Dél-Korea és a Fülöp-szigetek esetében. Komoly nyitás történt Ausztrália irányába is. Izrael az amerikai–francia szembenállás hatására felmondta valamennyi fegyvervásárlási szerződését Párizzsal.

Zelenszkij ukrán államfőt egy hét alatt mind az amerikai, mind az orosz elnök bírálta, mivel Amerika esetében azt mondta, hogy az amerikai biztonsági garanciák feltétele a Don­bász maradék, még ukrán kézen lévő területeinek az átadása, Moszkva pedig két hónapos határidőt adott a feltételek teljesítésére Kijevnek. Mind Washington, mind Moszkva megcáfolta az ukrán elnök állításait.

Az orosz csapatok változatlanul, lassan, nagy veszteségek árán, de haladnak előre. Luhanszk térségének 100 százalékát elfoglalták.

Nehezebbé vált az ukrán migránsok helyzete az Európai Unióban. Lengyelországban 1,5 millió ukrán él, most sorra vonják meg a kedvezményeket, és a menekültek egyre kevesebb támogatásban részesülnek. A varsói kormány, és ez nagyon ritka, megtagadta azt az amerikai kérést, hogy egy Patriot-üteget telepítsen át a Perzsa-öböl térségébe.

Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője Kijevben bejelentette, hogy az unió 80 millió eurós támogatást ad Ukrajnának. Ez az elvárt összegnek, a 90 milliárd eurónak alig csak töredéke. Kijev, miután nem kapta meg a várt és beígért EU-s támogatást, azt kérte, hogy az unió idén nyújtson 40 milliárd eurós védelmi hitelt Ukrajnának fegyverek beszerzésére. Észtország tiltakozott Ukrajnánál, hogy az ukrán drónok az észt légtéren keresztül támadják Oroszországot.

Az elmúlt héten a korábbi világpolitikai folyamatok folytatódtak. Nincs áttörés sem az orosz–ukrán háborúban, sem az Irán ellen vívott harcokban. A béke továbbra is távol van.

A szerző biztonságpolitikai szakértő

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

