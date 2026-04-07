Európai választások kora tavasza

Ez év kora tavasza bővelkedett az európai választásokban. Németországban két tartományi választásra került sor. Baden-Württembergben, ha csak fél százalékkal is, de győztek a Zöldek a CDU előtt. A választás egyik érdekessége volt, hogy a munkások öt százaléka szavazott a Német Szociáldemokrata Pártra, az SPD-re, míg 40 százaléka az AfD-re (Alternatíva Németországért). A másik tartományi választáson, Rajna-vidék–Pfalzban a CDU győzött, az SPD katasztrofális vereséget szenvedett el. A Szociál­demokrata Párt vezetése bejelentette, hogy összeülnek, tanácskoznak, de személyi konzekvenciák nem lesznek.

Február 23-án megalakult az új holland kisebbségi kormány. A részt vevő pártok 66 parlamenti hellyel rendelkeznek a 150 tagú képviselőházban. A Néppárt 2010 óta valamennyi kormányban részt vett. A párt 22 mandátummal rendelkezik.

Ők adják a honvédelmi minisztert egy 49 éves török kurd származású hölgy, Dilan Yesilgöz-Zegerius személyében. A miniszter genderaktivista.

Február 26-án kormányátalakítás történt Albániában. Ennek alapvető oka a korrupció visszaszorítása volt, amerikai követelésre. Új személy került a honvédelmi minisztérium élére Elmar Nufi személyében, aki eddig a Miniszterelnöki Hivatal főigazgató-helyettese volt. A korábbi európai uniós nagykövet lett a külügyminiszter. Új személy lett az igazságügyi és a belügyminiszter is.

Március 22-én választott Szlovénia is. A kis területű, egykori észak-jugoszláviai tagköztársaság a függetlenség elérésével számos probléma elé került. Ezek egyike a feszültségekkel teli szomszédságpolitika volt osztrák és olasz irányban. A gazdaságban is súlyos nehézségek merültek fel. A választást a Baloldali Szabadság Mozgalom nyerte meg a szavazatok 28,6 százalékával. A Janez Jansa vezette jobboldali Szlovén Demokrata Párt, alig lemaradva, 27,9 százalékot ért el. Előbbi párt 29, míg az utóbbi 28 mandátumot szerzett. A kormányalakítás a kis pártokkal kötendő kompromisszumoknak lesz a függvénye.

Március 24-én előre hozott választásokat tartottak Dániában. A Szociáldemokrata Párt nyert 21,9 százalékkal, de 123 év óta 1903-tól ez volt a párt legrosszabb eredménye. A baloldali pártok együttesen 84 helyet, míg a jobboldaliak 77 helyet szereztek meg a 179 tagú parlamentben. A jövendő kormány sorsát eldönthetik a mérsékelt pártok, amelyek 14 parlamenti helyhez jutottak. A választás vesztese a győztes szociáldemokraták, amely párt 12 parlamenti helyet veszített el.