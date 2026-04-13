A helyzet továbbra is átláthatatlan

Az elmúlt hét legfontosabb hazai eseménye az amerikai alelnök magyarországi látogatása volt.

J. D. Vance nyíltan kiállt az Egyesült Államok nevében a Fidesz–KDNP-kormány és Orbán Viktor miniszterelnök mellett. Egyúttal elítélte az ukrán vezetés magyarellenes politikáját és a magyar miniszterelnök megfenyegetését. Kiállt hazánk mellett a brüsszeli zsaroló politikával szemben is.

Budapesti útja mindkét fél részére sikertörténet volt.

Az alelnöki út előtt vált egyértelművé, hogy az amerikai választási küzdelembe Ukrajna úgy avatkozott be, hogy az Egyesült Államoktól támogatásként kapott pénzek egy részét visszaadta a demokratáknak, hogy a demokrata jelöltet, Joe Bident támogassák az elnökválasztási harcban. Zelenszkijék célja Biden hatalomban tartása volt, mivel a demokrata amerikai kormány minden eszközzel támogatta Ukrajnát. Biden megválasztása azt jelentette volna, hogy Washington újabb négy évig támogatja az ukrán háborús politikát, és erre veszi rá szövetségeseit is Európában és Európán kívül is.

Donald Trump számára megdöbbentő volt, hogy az ukrán akció ellene irányult, és ez csak erősítette azt a véleményét, hogy az előző elnökválasztáson, amikor Biden – vitatható módon – legyőzte őt, csalás történt.

Az elnök kinevezett egy bizottságot a történtek kivizsgálására, ennek vezetője Vance alelnök.

Számomra a nagy kérdés az, hogy történt-e hasonló eset Európában is, volt-e példa az Ukrajnának legálisan átadott európai pénzek illegális visszajuttatására. Ha igen, és ezt lehet bizonyítani, rendkívül kínos helyzetbe kerülne az EU és a nyugat-európai vezetés. Ez ma még csak egy feltételezés, majd meglátjuk.

Trump eddig sem kedvelte az ukrán államfőt. Tavaly januári beiktatásától kezdve megszűnt Ukrajna ingyenes támogatása. Az amerikai elnök álláspontja az volt, hogy segély nincs, fegyvereladás van: Nyugat-Európa fizesse ki az amerikai fegyverek árát, és aztán ezeket átadhatja Ukrajnának.

Az ukrán helyzet kapcsán négy straté­giai elképzelés van.

Az Egyesült Államok békét akar, és ki akarja használni a kapcsolatait, nyílt és nem nyílt tárgyalásait Oroszországgal, hogy sikeresen alakítsa Kína-politikáját.

Moszkva bejelentette, hogy csapatai elfoglalták Luhanszk megye területének száz százalékát. Az orosz hadsereg – komoly kínai, észak-koreai és eddig iráni támogatással – sikeresen ellensúlyozta több tucat nyugati ország pénzügyi, politikai és katonai támogatását, amelyet Kijevnek nyújtottak és nyújtanak jelenleg is. Az orosz hadsereg egyre több külföldi, ezen belül afrikai zsoldost alkalmaz.

Ukrajna olyan feltételeket szab, amelyek végrehajtása lehetetlen. Követeli a négy év háborúban elveszített mintegy húszszázaléknyi területének a teljes visszaadását, a Krím félsziget visszajuttatását, és háborús jóvátételt vár el Oroszországtól.

Kijev bejelentette, hogy ha már a magyar vétó miatt nem kaphatja meg az EU által korábban megígért kilencvenmil­liárd eurót, akkor kapjon idén negyvenmilliár­dot védelmi hitelként.