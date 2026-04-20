Vélemény

Békétlenség húsvét után

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Az Öböl-háború és a szoros lezárása beláthatatlan hatással lesz a világgazdaságra.

Nógrádi György
TrumpIránolajháborúHormuzi-szoros 2026. 04. 20. 5:49
Fotó: SHADY ALASSAR
A húsvét utáni napok sehol sem teremtették meg a békét. Az orosz–ukrán fronton a pravoszláv ünnepekre való tekintettel létrejött egy másfél napos fegyverszünet, amelyet mindkét fél sokszor megsértett.

A háborúban újra sor került a halottak cseréjére. Oroszország közel-keleti közvetítéssel átadott Ukrajnának ezer holttestet, míg Ukrajna negyvenegy orosz halottat. A hadifoglyok cseréjének újabb fordulójában mindkét fél 175 hadifoglyot engedett szabadon.

Márciusban fordult elő először a háború menetében, hogy Ukrajna több drónt indított a fronton, mint amennyit Oroszország. Ebből látszik már, hogy kezd beérni az ukránoknak gyakorlatilag számtalan állammal megkötött kétoldalú egyezménye a drónok közös gyártására. 

Ezen egyezmények közül a két legfontosabb a Nagy-Britanniával kötött megállapodás, amely idénre 120 ezer drón szállítását tervezi, és a Németországgal kötött szerződés, amelynek összege háromszázmillió euró, és ennek jelentős része szintén drónszállítás lesz.

Oroszország a korábbi honvédelmi miniszter helyettesét tizenkilenc év börtönbüntetésre ítélte. A vád korrupció, csalás és okirat-hamisítás volt. A cél nyilvánvaló: elrettenteni a vezetést a csalástól és a lopástól.

A frontokon a helyzet változatlan. Az oroszok nagy emberáldozattal lassan, de mennek előre. Az általuk követelt területek közül Luhanszk megyét már teljesen elfoglalták.

Kárpátalján a magyarokkal szembeni fellépések folytatódtak. Szabályosan vadásznak a kettős állampolgárokra, és akit sikerül elfogniuk, azt függetlenül attól, hogy van-e érvényes felmentése, viszik a frontra. A megdöbbentő ukrán kényszersorozások során haláleset is előfordult már, amikor a toborzók egyszerűen agyonvertek egy magyar állampolgárt.

Az amerikai–ukrán tárgyalásokon felmerültek az ukrán részről újra és újra elővett biztonsági garanciák és a fegyverszállítások kérdése. Az ukránok mind Európától, mind az USA-tól követelik a hadsereg hosszú távú ellátását, ezen belül a kiképzést, a felfegyverzést és a bérek kifizetését is. Egyiptom a háború következményeként bejelentette, hogy nem vesz a jövőben olyan orosz gabonát, amely Ukrajna megszállt területeiről származik.

Július 7-én és 8-án NATO-csúcstalálkozó lesz Ankarában. A transzatlanti kapcsolatok komoly válságba kerültek. Európa vezetőinek egy jelentős része nem ért egyet az amerikai elnök politikájával.

Petr Pavel cseh államfő, korábban négycsillagos tábornok, a cseh hadsereg vezérkari főnöke, 2015 és 2018 között a NATO katonai bizottságának elnöke úgy fogalmazott, hogy Trump elnök néhány hét alatt többet ártott a NATO-nak, mint Putyin egész tevékenysége alatt. Ilyen nyilatkozat sem hangzott el soha korábban az európai vezetők részéről.

A spanyol miniszterelnök pekingi útján egyetértett Kínával abban, hogy a jövőben többpólusú világra van szükség. Ez nyílt kiállás az amerikai dominancia ellen. Az amerikai–spanyol kapcsolatok néhány hónapja mélyponton vannak. Trump elnök május első felére tervezi pekingi látogatását. Nagy-Britannia miniszterelnöke nyíltan kijelentette, hogy London nem támogatja az USA blokádpolitikáját Iránnal szemben.

A világ egyik legfontosabb katonai bázisának, Diego Garciának a jövőjével kapcsolatos kérdések ügyében is szembekerült egymással London és Washington. A britek a korábbi gyarmati területüket vissza akarták adni 2024-ben Mauritiusnak, az amerikaiak ezt a tervet ellenezték. A szigeten állomásozó amerikai erők részt vettek az afganisztáni, az iraki és az Öböl-háborúkban.

Ausztria mint semleges állam megtiltotta az amerikai gépek átrepülését az ország felett a mostani, Irán elleni háború idején. A fran­ciák és az olaszok is megtiltották légterük igénybevételét.

A németek, ahol a kormány népszerűsége 15 százalékra zuhant, kiálltak Ukrajna további támogatása mellett, de nem hajlandók részt venni a Hormuzi-szorosban az amerikai akcióban. 

A kétoldalú amerikai–német viszonyban megnövekedett a feszültség. Korábban a német kancellár azt nyilatkozta, hogy az iráni háború nem Európa háborúja, mire Trump azzal vágott vissza, hogy az ukrajnai háború nem az Egyesült Államok katonai konfliktusa.

Összegezve, nehéz csúcs előtt áll a szövetség.

A Pakisztánban elkezdett amerikai–iráni tárgyalások zátonyra futottak. A felek elképzelései meg sem közelítették a másik álláspontját. A tizennégy napos tűzszünet előnye, hogy az előrejelzések szerint előbb Pakisztánban, majd Európában újraindulnak a tárgyalások. A legfontosabb kérdés az iráni dúsított urán ügye, ahol a jövőbeni tiltás kérdésében jelenleg szintén nincs közeledés.

Az Egyesült Államok tárgyalási pozícióit nehezíti, hogy az amerikai elnök csak hatvan napra küldhet harcoló csapatokat külföldre. Utána ehhez a kongresszus jóváhagyása szükséges. Ezt most az elnök nehezen tudná megszerezni, részint az amerikai belpolitikai szembenállások, részint az év végi félidős választások miatt. Az Öböl-háború és a szoros lezárása beláthatatlan hatással van és lesz a világgazdaságra. Itt minden azon múlik, hogy mennyi ideig fog a válság, a háború eltartani.

A Balkánon a válságok, az országok és a népek szembenállása folytatódik. Horvátország után Szerbia is bevezeti jövő évtől a kötelező katonai szolgálatot, amelynek tervezett időtartama 75 nap lesz.

Óriási meglepetésre a szlovén alsóház elnöke bejelentette: tekintettel arra, hogy a NATO szerepe megváltozott, és katonai akciókban vesz részt a szövetség területein kívül, népszavazást kezdeményeznek a NATO-ból történő kilépésről. Erre példa eddig sohasem volt a NATO 77 éves történelmében.

Májusban kétoldalú csúcstalálkozók várhatók Pekingben, Hszi Csin-ping az Egyesült Államok és Oroszország elnökével is tárgyal. Arról egyelőre még nincs döntés, hogy lehetséges lesz-e egy háromoldalú csúcstalálkozó.

Amerika az Perzsa-öböl térségében már mintegy ötvenezer katonát állomásoztat. Kérdés, hogy ezzel az esetleges amerikai partraszállást akarják-e előkészíteni vagy a cél a nyomásgyakorlás Teheránra.

Túl vagyunk egy újabb héten, a feszültség nem csökkent, a helyzet nem javult.

A szerző biztonságpolitikai szakértő

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekválasztás

A Tisza sikerének gyúanyaga

Az új jobboldali intézményi keretnek rugalmasnak kell lennie, mert a globalista Tisza Párt mindenre képes.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu