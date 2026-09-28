Ma Rossi sorsa is eldőlhet, Rebrov már be is jelentkezett a helyére

Észak-Írország ellen nagy a tét a magyar válogatottnak

Az északírek ellen a 2014-es hazai 1-2 az egyetlen veresége a magyar válogatottnak, és bár akkor az fájdalmas volt, az az Európa-bajnoki selejtező végül Eb-kijutással végződött. Marco Rossi nem sokkal azt követően vette át a gárda irányítását, és jelenleg épp 2030-ig szól a szerződése. Az említett nyilatkozatának utolsó, sejtelmes mondata ezért is különös: éppen most utalt arra, hogy talán ideje távoznia.

Az idén őszi Nemzetek Ligája-csoportkör a leendő kalapbesorolások, és elsősorban a 2028-as Eb-kijutás szempontjából fontos.

Észak-Írország ellen egy idegenbeli vereség nagy lépés lenne afelé, hogy a magyar válogatott ne lehessen csoportelső, még ha lesz is hátra további négy forduló.

Közülük az első kettő a következő napokban: pénteken Georgiát fogadja a csapat, amely jövő hétfőn Ukrajnával játszik Nagyszombatban.

Szerhij Rebrov jöhetne Marco Rossi helyére?

Egy mai vereség esetén – Rossi nyilatkozatát továbbgondolva – az sem kizárt, hogy utóbbi két találkozón már nem az olasz–magyar szakember ül a kispadon. Pikáns lenne, ha Ukrajna ellen ezt már Szerhij Rebrov tenné meg, márpedig az ukrán tréner szívesen irányítaná a magyar együttest. Ezt idén árulta el, tudniillik egyébként is imádja Magyarországot és a magyar embereket.