Ma Rossi sorsa is eldőlhet, Rebrov már be is jelentkezett a helyére

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A magyar labdarúgó-válogatott Észak-Írország vendégeként folytatja a Nemzetek Ligája csoportkörét. A B divízióba feljutott északírek ellen Marco Rossi eddig egyszer irányította a nemzeti csapatot, akkor Magyarország 1-0-ra nyert Belfastban. Ezúttal nagyobb a tét ugyanott, akár Rossi állása is – sajtóhírek szerint az exferencvárosi Szerhij Rebrov készen áll, hogy magyar szövetségi kapitány legyen.

Wiszt Péter
2026. 09. 28. 5:10
Marco Rossiéknak nagy lehet a tét Fotó: Székelyhidi Balázs
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Észak-Írország ellen nagy a tét a magyar válogatottnak

Az északírek ellen a 2014-es hazai 1-2 az egyetlen veresége a magyar válogatottnak, és bár akkor az fájdalmas volt, az az Európa-bajnoki selejtező végül Eb-kijutással végződött. Marco Rossi nem sokkal azt követően vette át a gárda irányítását, és jelenleg épp 2030-ig szól a szerződése. Az említett nyilatkozatának utolsó, sejtelmes mondata ezért is különös: éppen most utalt arra, hogy talán ideje távoznia.

Az idén őszi Nemzetek Ligája-csoportkör a leendő kalapbesorolások, és elsősorban a 2028-as Eb-kijutás szempontjából fontos. 

Észak-Írország ellen egy idegenbeli vereség nagy lépés lenne afelé, hogy a magyar válogatott ne lehessen csoportelső, még ha lesz is hátra további négy forduló.

Közülük az első kettő a következő napokban: pénteken Georgiát fogadja a csapat, amely jövő hétfőn Ukrajnával játszik Nagyszombatban.

Szerhij Rebrov jöhetne Marco Rossi helyére?

Egy mai vereség esetén – Rossi nyilatkozatát továbbgondolva – az sem kizárt, hogy utóbbi két találkozón már nem az olasz–magyar szakember ül a kispadon. Pikáns lenne, ha Ukrajna ellen ezt már Szerhij Rebrov tenné meg, márpedig az ukrán tréner szívesen irányítaná a magyar együttest. Ezt idén árulta el, tudniillik egyébként is imádja Magyarországot és a magyar embereket.

A korábbi 75-szörös válogatott támadó 2018 és 2021 között a Ferencváros vezetőedzőjeként vált igazán ismertté itthon, a zöld-fehéreket a hazai sikerek mellett többek között a Bajnokok Ligája csoportkörébe is bevezette. Rebrov 2023-tól idén tavaszig Ukrajna kispadján ült, április óta nincs csapata. Az Öltözőn Túl egy magyar szövetséghez (MLSZ) közeli forrásból úgy értesült, hogy egy májusi egyeztetés következtében az 52 éves ukrán edző az első számú jelölt Rossi utódjának, Szerhij Rebrov ráadásul több ajánlatot – távol keleti megkeresések mellett a Dinamo Kijevét – is visszautasított az elmúlt hónapokban, részben a magyarországi kinevezésére is várva.

Észak-Írország ellen tehát az is tét lehet, hogy Ukrajna ellen lehet-e ukrán szövetségi kapitánya a magyar válogatottnak.

 

Marco Rossiészakír válogatottszövetségi kapitánySzerhij Rebrovmagyar válogatottNemzetek LigájaSzóljon hozzá!

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