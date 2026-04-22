ukránmagyar labdarúgó–válogatottSzerhij RebrovNemzetek Ligája

Rebrov nem jön Budapestre, az ukránok betartották a volt Fradi-edző ígéretét

A svédek elleni vb-pótselejtezős kiesés után sejteni lehetett, hogy Szerhij Rebrov nem hosszabbítja meg a szerződését az ukrán labdarúgó-válogatott élén, minderről a volt Ferencváros-edző beszélt korábban. Nos, ez így is lett, ugyanis az ukrán szövetség szerdai közleménye szerint Rebrov távozik az ukrán válogatott éléről. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy a magyar válogatott elleni szeptemberi Nemzetek Ligája-mérkőzésen ki fogja vezetni az ukránokat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 12:04
Szerhij Rebrov, az ukrán válogatott szövetségi kapitánya nem hosszabbította meg a lejáró szerződését
Szerhij Rebrov, az ukrán válogatott szövetségi kapitánya nem hosszabbította meg a lejáró szerződését Fotó: SERGEI GAPON Forrás: AFP
Ahogy a magyar válogatott, úgy az ukránok sem lesznek ott a nyári labdarúgó-világbajnokságon. Az ukránok esélyei azonban még márciusban is éltek a pótselejtezőn, aztán az elődöntőben a svédek ellen 3-1-re kikaptak – Gyökeres Viktorék utána a lengyeleket legyőzve ki is jutottak a vb-re –, így keleti szomszédainknak is szertefoszlottak az álmai. Az ukrán sajtó szerint ez lehetett az utolsó mérkőzése a Ferencváros korábbi sikeredzőjének, Szerhij Rebrovnak az ukrán kispad élén. Most pont került az ügy végére.

Szerhij Rebrov a svédek elleni vb-pótselejtezőn vezette utoljára az ukrán labdarúgó-válogatottat
Szerhij Rebrov a svédek elleni vb-pótselejtezőn vezette utoljára az ukrán labdarúgó-válogatottat. Fotó: AFP

Az ukránok kapitánya már nem Rebrov

Az ukrán sajtó szerda délelőtt megírta, hogy Rebrov szerződése a 2026-os vb-ig szólt, ezt pedig a felek nem szeretnék meghosszabbítani, így Rebrov távozik a válogatott kispadjáról. Ez egyébként nem akkora meglepetés, hiszen Rebrov korábban elmondta, ha a válogatott nem jut ki a vb-re, akkor ő sem szeretné folytatni a közös munkát. Az ukrán szövetség a közleményében azt írja, Rebrov továbbra is segíti a szövetség munkáját és az ukrán labdarúgást, mint alelnök és a végrehajtó bizottság tagja.

– Hálás vagyok az egész csapatnak és a szurkolóknak ezért a közös történetét, amit együtt írtunk. Nehéz út volt, győzelmekkel és vereségekkel, de az ukránok mindig támogatták a válogatottat, és ez a legfontosabb. Ezek az egység pillanatai, amelyeket soha nem fogok elfelejteni, és amelyekért mindig hálás leszek – mondta Rebrov, aki még 2023-ban ült le a kispadra, majd a válogatottal a 2024-es Eb-n is részt vett, ahol négy ponttal búcsúzott a csoportkörben.

 

Rebrov ősszel edzőként biztos nem jön Budapestre

Mindezzel az is eldőlt, hogy 

az ukrán válogatott élén a volt FTC-edző biztosan nem jön Magyarországra ősszel, amikor a két válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában találkozik egymással.

A magyar–ukrán meccset rögtön az első fordulóban rendezik a Puskás Arénában szeptember 25-én. Mindkét válogatottnak ez lesz a következő tétmeccse. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az ukránok új szövetségi kapitánya, a szövetség erről később dönt.

Rebrov utolsó mérkőzése az ukrán kispadon:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza Párt

Magyar Péter képviselője videóban mutatta meg, hogyan kell kilőni a jobboldali sajtósokat

Odrobina Kristóf avatarja

Készüljünk fel, ilyen világot teremtett a Tisza Párt hergelése.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
