Ez vár az Újpest és a Mol stadionépítési tervére a kormányváltás után

Lassan egy éve lesz, hogy az Újpest FC tavaly májusban bejelentette: elővételi szerződést írt alá a Fóti út 141. alatti telek megvásárlására, ahol a tervek szerint komplex sportpark, azon belül pedig a futballcsapat új stadionja épül a tulajdonos Mol finanszírozásában.

Dárdai Pál, az Újpest FC sportigazgatója és Ratatics Péter klubelnök, aki megerősítette, az új stadion terveit nem befolyásolja a kormányváltás Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A tervek szerint az Újpest új stadionjának átadása 2027-ben várható, és a létesítmény 18 000 férőhellyel rendelkezik majd, ami a későbbiekben akár 22 ezresre is bővíthető. A stadion az UEFA legmagasabb szintű, 4. sportlétesítmény-kategóriájába tartozhat, tehát alkalmas lesz nemzetközi kupamérkőzések megrendezésére is. Ezek a tervek, de hogyan áll most a projekt – főleg annak fényében, hogy az április 12-i parlamenti választások után kormányváltás lesz.

A Mol nem hátrál meg: az Újpest új stadionja megépül

Dárdai Pál sportigazgató mellett az Újpest FC elnöke, Ratatics Péter is részt vett a Football Forum Hungary 2026 eseményen, amelyen arról kérdezték, hogy a kormányváltás milyen hatással van a stadionprojektre.

Ratatics Péter tisztázta, hogy nem változtak a tervek: az új stadion építési engedélyeztetése a végső szakaszban van, és bízik benne, hogy még a nyár előtt elkezdődhet az építkezés.

– A projekt előkészítése során más klubok és stadionok tapasztalatait is igyekeztünk beépíteni, emellett stratégiai partnerünktől, a Red Bulltól is folyamatos szakmai támogatást kapunk az infrastruktúra fejlesztéséhez – árulta el Ratatics Péter. – Egy éven belül szeretnénk, ha a stadion szerkezete már állna, és elindulhatna a belsőépítészeti kialakítás.

Nincs hatással a kormányváltás az újpesti tervekre

Az Újpest FC elnöke arra is kitért, hogy a kormányváltás milyen hatással van a klub fejlesztésére.

– A bevételeink kevesebb mint fele származik Magyarországról, az Újpest a Mol leányvállalata. Ez nem szponzorációs modell, és nem állami pénzből épül a stadion, hanem magánberuházás keretében valósul meg – hangsúlyozta Ratatics.

Nemcsak stadion, hanem új edzőközpont is épül, és miután egy teljes klubfejlesztési koncepcióban gondolkodnak, a cél egy olyan közösségi élmény megteremtése, amely a szurkolókat, családokat, gyerekeket és idősebb generációkat is megszólítja.