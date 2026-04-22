Ez vár az Újpest és a Mol stadionépítési tervére a kormányváltás után

Tavaly nyáron mutatta be az Újpest FC az eső látványterveket az új stadionról és a komplex sportparkról, amely a futballcsapat új otthona lehet. Felvetődött a kérdés, hogy a kormányváltás után mi lesz a sorsa a Mol-csoport tulajdonában lévő Újpest saját finanszírozású stadionépítési tervének. Ratatics Péter klubelnök tisztázta a helyzetet.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 11:38
Az Újpest és a MOL kitart az új stadion megépítése mellett, azt a kormányváltás nem befolyásolja
Lassan egy éve lesz, hogy az Újpest FC tavaly májusban bejelentette: elővételi szerződést írt alá a Fóti út 141. alatti telek megvásárlására, ahol a tervek szerint komplex sportpark, azon belül pedig a futballcsapat új stadionja épül a tulajdonos Mol finanszírozásában.

Dárdai Pál, az Újpest FC sportigazgatója és Ratatics Péter klubelnök, aki megerősítette, az új stadion terveit nem befolyásolja a kormányváltás Fotó: Kocsis Zoltán / MTI 

A tervek szerint az Újpest új stadionjának átadása 2027-ben várható, és a létesítmény 18 000 férőhellyel rendelkezik majd, ami a későbbiekben akár 22 ezresre is bővíthető. A stadion az UEFA legmagasabb szintű, 4. sportlétesítmény-kategóriájába tartozhat, tehát alkalmas lesz nemzetközi kupamérkőzések megrendezésére is. Ezek a tervek, de hogyan áll most a projekt – főleg annak fényében, hogy az április 12-i parlamenti választások után kormányváltás lesz.

A Mol nem hátrál meg: az Újpest új stadionja megépül

Dárdai Pál sportigazgató mellett az Újpest FC elnöke, Ratatics Péter is részt vett a Football Forum Hungary 2026 eseményen, amelyen arról kérdezték, hogy a kormányváltás milyen hatással van a stadionprojektre.

Ratatics Péter tisztázta, hogy nem változtak a tervek: az új stadion építési engedélyeztetése a végső szakaszban van, és bízik benne, hogy még a nyár előtt elkezdődhet az építkezés.

– A projekt előkészítése során más klubok és stadionok tapasztalatait is igyekeztünk beépíteni, emellett stratégiai partnerünktől, a Red Bulltól is folyamatos szakmai támogatást kapunk az infrastruktúra fejlesztéséhez – árulta el Ratatics Péter. – Egy éven belül szeretnénk, ha a stadion szerkezete már állna, és elindulhatna a belsőépítészeti kialakítás.

Nincs hatással a kormányváltás az újpesti tervekre

Az Újpest FC elnöke arra is kitért, hogy a kormányváltás milyen hatással van a klub fejlesztésére.

– A bevételeink kevesebb mint fele származik Magyarországról, az Újpest a Mol leányvállalata. Ez nem szponzorációs modell, és nem állami pénzből épül a stadion, hanem magánberuházás keretében valósul meg – hangsúlyozta Ratatics.

Nemcsak stadion, hanem új edzőközpont is épül, és miután egy teljes klubfejlesztési koncepcióban gondolkodnak, a cél egy olyan közösségi élmény megteremtése, amely a szurkolókat, családokat, gyerekeket és idősebb generációkat is megszólítja.

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza Párt

Magyar Péter képviselője videóban mutatta meg, hogyan kell kilőni a jobboldali sajtósokat

Odrobina Kristóf avatarja

Készüljünk fel, ilyen világot teremtett a Tisza Párt hergelése.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
