Dárdai Pál súlyos állítása, többé nem akar a fiaival dolgozni: „Sértődjetek meg!”

Dárdai Pál mindhárom fia magyar válogatott futballista, és az Újpest sportigazgatójaként előszeretettel dolgozik általa jól ismert emberekkel. Magától értetődik a kérdés, hogy valamelyik Dárdai fiú előbb-utóbb lehet-e az Újpest játékosa. Dárdai Pál határozott választ adott: nem tervezi. Az igazán érdekes azonban az indoklása volt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 7:35
Dárdai Pál őszintén válaszolt arra, hogy leigazolná-e a fiait Újpestre Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Dárdai Pál kijelentette, hogy többet nem akar együtt dolgoznia a fiaival. Erre volt már példa a Herthánál, amikor a 2023–2024-es idényben ő volt a Hertha vezetőedzője a Bundesliga II-ben, és mindhárom fia, Dárdai Márton, Dárdai Palkó és Dárdai Bence is játszott az első csapatban. Emiatt akkor sok kritikát kapott Németországban.

Dárdai Pál nem tervezi leigazolni a fiait az Újpest sportigazgatójaként.

A Hertha másodedzője akkor Bódog Tamás volt, aki jelenleg a Nyíregyháza vezetőedzője, és akkor a következőt mondta erről a Magyar Nemzetnek: „Csodálni kellene, hogy valakinek három ilyen tehetséges fia van, nem pedig csámcsogni rajta. Persze aki bele akar rúgni a Herthába vagy a Paliba, az emiatt megteheti, de hülyék mindenhol vannak.” Most valami hasonlóval indokolta maga Dárdai Pál is azt, hogy miért nem akar újra együtt dolgozni a fiaival, bár az Újpest sportigazgatójaként erre lenne lehetősége.

 

Dárdai Pál: „Nem vagytok elég intelligensek hozzá”

Dárdai a Football Forum Hungary 2026 vendége volt, ott vetődött fel a kérdés, hogy tervez-e együtt dolgozni valamelyik fiával Újpesten. A válasz határozott és szókimondó volt:

Nem szándékozom a gyerekeimmel dolgozni, mert – sértődjetek meg! – nem vagytok elég intelligensek hozzá. És az egész világ sem az

– jelentette ki Dárdai Pál. Majd kifejtette: – Mindenki a rosszat keresi benne, „azért játszik, mert a fia”, ha pedig jól játszik, akkor „úgy könnyű neki…”. Ez nyomás. Nem nekem, hanem a gyereknek, erre a világ nem érett meg, ezt megtanultam a Herthában. Elmondtam ezt a németeknek is, hogy ilyen ma az ember. A mai világban a káröröm lett az öröm. Ettől egy kicsit rohadunk. Azért rohadunk, mert mindenki olvassa a sok hozzászólást, én nem, és egészséges is vagyok. Úgyhogy nem szeretnék már a fiaimmal dolgozni, de előfordulhat, hogy ha éppen kell egy olyan támadó, aki mélységbe jókat indul be, megvan a sebessége, és Maier tudja adni neki a passzokat, akkor hívom Palkót, hogy van-e kedve az Újpestben játszani. Ő meg majd eldönti. De nem áll szándékomban egyébként.

A 24 éves Dárdai Márton jelenleg is a magyar válogatott alapembere középhátvédként, és a német másodosztályú Hertha kulcsfigurája. A húszéves középpályás, Dárdai Bence sérülés után lábadozik a Wolfsburgban, már ő is volt válogatott. A 26 éves szélső támadó, Dárdai Palkó debütált a testvérek közül először a nemzeti csapatban, de 2022 óta csak kerettag volt, jelenleg a Puskás Akadémiát erősíti az NB I-ben.

Dárdai Pál az Újpest anyagi helyzetéről is beszélt a Mol támogatása után: Senki ne gondolja azt, hogy most, hogy a Mol a tulajdonos, majd lehúzzuk a gatyát róluk, és kapunk tízmillió eurót, hozunk egy csomó játékost. Ilyen nincs, értelmes léptékek kellenek, Magyarországon élünk, nem lesznek túlzások. Szeretnénk mindenképpen három-négy minőségi igazolást, ebből ugyanúgy fiatal magyarokat hozni, és nem a fiatalszabály miatt, hanem azért, mert a stáb tehetségesnek tartja azokat. Vagy azért, mert az Újpestben jó játékosok lesznek, vagy mert el lehet adni őket. Külföldről csak olyan jöjjön, aki minőségi.

Nagyon jól megfizetnek, biztos mindenki rámordulna arra, mennyi pénzt keresek. De én 3,5-szer komolyabb ajánlatokat kaptam anyagilag, mégse vállaltam el. Azért vállaltam el viszont az Újpestet, mert tudtam mihez kötni. Ezért is meg lehet kövezni: Szélesi Zoli a barátom, Egressy Gabi a barátom. Mennyire barátot hozok ide… De ezek dolgoznak, mint az állatok, szót fogadnak, van bennük már sok munkám, büszke vagyok mindkettejükre, és a többiekre is.

Annak, aki húzogatta a száját, akinek valami nem tetszett, mindenki ismer, először szépen szólok, aztán hangosan figyelmeztetek, utána lapát. Nincs értelme könyörögni, a toxikus dolgokat megpróbáljuk kitenni, ugyanígy lesz az utánpótlásban is. Nem akarok károkat okozni, én nyerni szeretek. Ha valaki nézi az összeállítást, látja, hogy hány magyar játszik már az Újpestben, hány fiatal magyar, és nem a fiatalszabály miatt, hanem mert úgy láttuk, hogy egy Krajcsovics zseniális labdarúgó vagy egy Bodnár vagy Mucsányi.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
