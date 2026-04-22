Dárdai Pál súlyos állítása, többé nem akar a fiaival dolgozni: „Sértődjetek meg!”

Dárdai Pál kijelentette, hogy többet nem akar együtt dolgoznia a fiaival. Erre volt már példa a Herthánál, amikor a 2023–2024-es idényben ő volt a Hertha vezetőedzője a Bundesliga II-ben, és mindhárom fia, Dárdai Márton, Dárdai Palkó és Dárdai Bence is játszott az első csapatban. Emiatt akkor sok kritikát kapott Németországban.

Dárdai Pál nem tervezi leigazolni a fiait az Újpest sportigazgatójaként. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

A Hertha másodedzője akkor Bódog Tamás volt, aki jelenleg a Nyíregyháza vezetőedzője, és akkor a következőt mondta erről a Magyar Nemzetnek: „Csodálni kellene, hogy valakinek három ilyen tehetséges fia van, nem pedig csámcsogni rajta. Persze aki bele akar rúgni a Herthába vagy a Paliba, az emiatt megteheti, de hülyék mindenhol vannak.” Most valami hasonlóval indokolta maga Dárdai Pál is azt, hogy miért nem akar újra együtt dolgozni a fiaival, bár az Újpest sportigazgatójaként erre lenne lehetősége.

Dárdai Pál: „Nem vagytok elég intelligensek hozzá”

Dárdai a Football Forum Hungary 2026 vendége volt, ott vetődött fel a kérdés, hogy tervez-e együtt dolgozni valamelyik fiával Újpesten. A válasz határozott és szókimondó volt:

Nem szándékozom a gyerekeimmel dolgozni, mert – sértődjetek meg! – nem vagytok elég intelligensek hozzá. És az egész világ sem az

– jelentette ki Dárdai Pál. Majd kifejtette: – Mindenki a rosszat keresi benne, „azért játszik, mert a fia”, ha pedig jól játszik, akkor „úgy könnyű neki…”. Ez nyomás. Nem nekem, hanem a gyereknek, erre a világ nem érett meg, ezt megtanultam a Herthában. Elmondtam ezt a németeknek is, hogy ilyen ma az ember. A mai világban a káröröm lett az öröm. Ettől egy kicsit rohadunk. Azért rohadunk, mert mindenki olvassa a sok hozzászólást, én nem, és egészséges is vagyok. Úgyhogy nem szeretnék már a fiaimmal dolgozni, de előfordulhat, hogy ha éppen kell egy olyan támadó, aki mélységbe jókat indul be, megvan a sebessége, és Maier tudja adni neki a passzokat, akkor hívom Palkót, hogy van-e kedve az Újpestben játszani. Ő meg majd eldönti. De nem áll szándékomban egyébként.

A 24 éves Dárdai Márton jelenleg is a magyar válogatott alapembere középhátvédként, és a német másodosztályú Hertha kulcsfigurája. A húszéves középpályás, Dárdai Bence sérülés után lábadozik a Wolfsburgban, már ő is volt válogatott. A 26 éves szélső támadó, Dárdai Palkó debütált a testvérek közül először a nemzeti csapatban, de 2022 óta csak kerettag volt, jelenleg a Puskás Akadémiát erősíti az NB I-ben.