Elkxrtuk: Hann Endre alkotmánybírósági pert indított Kálomista Gáborék ellen

Bizarr, hogy Hann Endre a liberalizmus nagy híveként a saját személyét előrébb valónak tartja, mint az alkotói szólásszabadságot – mondta a Magyar Nemzetnek Kálomista Gábor, az Elkxrtuk című film producere, akitől megtudtuk: Hann Endre, a Medián közvélemény-kutató intézet vezetője most alkotmánybírósági pert indított ellenük.

Hann Endre szerint valótlanul ábrázolták őt az Elkxrtuk című filmben

Fotó: MTI/Beliczay László

Mint ismert, Hann Endre azért perelte be az Elkxrtuk című film készítőit 2022 tavaszán, mert szerinte valótlanul ábrázolták őt az alkotásban. A Fővárosi Törvényszék első fokon 2022. december 16-án elmarasztalta a Megafilm Kft. produkciós céget a perben. A bíróság akkor másfél millió forint sérelmi díjat ítélt meg, az alperest nyilvános bocsánatkérésre kötelezte, valamint eltiltotta a jogsértés megismétlésétől.

A következő év májusában aztán a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon a Megafilm Kft. produkciós cégnek adott igazat a Hann Endre által indított perben. A Kúria később Hann Endre felülvizsgálati kérelmét is elutasította. Tegnap, április 15-én azonban Kálomista Gáborékhoz érkezett egy alkotmánybírósági leirat, amelyből kiderült: Hann Endre panaszt tett az Alkotmánybíróságon a korábbi ítéletek miatt.

Elkxrtuk: Hann Endre és a Tisza Párt?

„Hann Endre továbbra is úgy gondolja, hogy ő nem volt közszereplő 2006-ban, holott a Gyurcsány-kormánytól több száz millió, egyes adatok szerint több mint 800 millió forintot kapott a közvélemény-kutatások elvégzésére. A publicitás által nagyobb hatalom összpontosulhatott a kezében, mint akár egyes politikusoknak” – magyarázta Kálomista Gábor.

Az Elkxrtuk című film producere szerint Hann Endre most a Tisza Párt felkérésére végez méréseket, a szólásszabadság mellett tüntet, közben pedig az alkotói szólásszabadságot támadja.

„Hann Endrének el kellene döntenie, hogy melyik lovon ül. Jelen esetben az alkotói szabadság megbüntetését kéri. Hogy ennek mi az oka? Hann úr úgy gondolja, hogy csak neki lehet igaza. Ha valaki mást mond, azt képtelen megemészteni. Képtelen megemészteni a per elvesztését is, én ezt elfogadom. Ideje lenne azonban feldolgozni, hogy jogállamban élünk. Megérthetné végre, hogy a magyar törvények rá is vonatkoznak” – fogalmazott.

Kálomista Gábor úgy véli: Hann Endre állhat ma is a Tisza Párt előnyéről szóló közvélemény-kutatási adatok publikálása mögött, így a Medián közvélemény-kutató intézet vezetőjeként akár ma is nevezhetjük őt közszereplőnek.

Borítókép: Kálomista Gábor (Fotó: Havran Zoltán)