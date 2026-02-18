Bohár Dániel a közösségi oldalán megosztott egy videót, amelyen az látszik, hogy drótkerítést húztak katonák az ukrán–magyar határnál.
Bohár Dániel: Egyre durvább az ukrán kényszersorozás
Bohár Dániel a Facebook-oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy felvételek jutottak el hozzá, amelyek szerint kerítést húznak fel az ukrán–magyar határon. Állítása szerint az intézkedés célja, hogy megakadályozzák a férfiak szökését a kényszersorozás elől.
A videóban úgy fogalmazott:
Kerítést húznak az ukránok a határra, hogy ne tudjanak megszökni a kényszersorozás elől a férfiak Ukrajnából.
„Miután brutális módszerekkel szedik össze az embereket az ukrán sorozók, sokan az országból való szökést választják. Azonban erre rájött az ukrán katonai vezetés is” – fogalmaz.
Borítókép: Szögesdrót – illusztráció (Fotó: AFP)
