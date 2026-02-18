kényszersorozásUkrajnaorosz-ukrán háború

Bohár Dániel: Egyre durvább az ukrán kényszersorozás

Bohár Dániel a Facebook-oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy felvételek jutottak el hozzá, amelyek szerint kerítést húznak fel az ukrán–magyar határon. Állítása szerint az intézkedés célja, hogy megakadályozzák a férfiak szökését a kényszersorozás elől.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 14:34
Drótkerítés – illusztráció (Fotó: AFP)
Bohár Dániel a közösségi oldalán megosztott egy videót, amelyen az látszik, hogy drótkerítést húztak katonák az ukrán–magyar határnál.

Kerítést húznak katonák az ukrán-magyar határra, hogy ne tudjanak megszökni a férfiak a kényszersorozás elől (Forrás: Facebook)
Kerítést húznak katonák az ukrán–magyar határra, hogy ne tudjanak megszökni a férfiak a kényszersorozás elől (Forrás: Facebook)

A videóban úgy fogalmazott: 

Kerítést húznak az ukránok a határra, hogy ne tudjanak megszökni a kényszersorozás elől a férfiak Ukrajnából.

„Miután brutális módszerekkel szedik össze az embereket az ukrán sorozók, sokan az országból való szökést választják. Azonban erre rájött az ukrán katonai vezetés is” – fogalmaz. 

Borítókép: Szögesdrót – illusztráció (Fotó: AFP)

