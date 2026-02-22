Csíkszívó Péter kalandjai – Első nap

Vállára vette az ország idegrendszerét, tarisznyáját megtöltötte kokóban sült hazugsággal, és elindult hivatalos kampány-országjárására csíkszívó Magyar Péter. És maga köré gyűjtötte leghűségesebb famulusait, a Farpofa közben lakó „független” sajtót.

Már az első napon elfogyasztották a kokóban sült hazugság nagyját. Ettől jókedvre kerekedtek, s ilyesmikkel töltögették a „rendszerváltók” poloskabőrös kulacsát:

„A Tisza elsőként mind a 106 helyen leadta a szükséges számú ajánlást. A Fidesz még küzd… Van, ahol elsőre nem tudtak 500 aláírást leadni. Van, ahol még egyet sem adtak le…” – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán délután.

Erről számolt be csíkszívó Péter, s egyik kedvenc famulusa, a 24.hu készségesen körmölgette szavait, majd így folytatta:

Magyar Péter 30 ezer Tisza-önkéntesről beszélt, és azt mondta, a következő 50 napban mindent megtesznek Magyarországért. Ma délután három óráig 300 ezer ember támogatta aláírásával a Tiszát és a rendszerváltást. Ezután azt mondta Magyar Péter: a Tisza győzni fog, nem kicsit, hanem nagyon. Nagyon, nagyon.

Mit nagyon, nagyon? Ugyan már! Kolosszálisan!

És ment tovább csíkszívó Péter, harapott még egy nagyot a kokóban sült hazugságból, s ekkor mellé szegődött a Farpofa köz 11.-ben lakó HVG:

Orbán Viktor kihívója posztjában odaszúrt a Fidesznek is, hiszen arról értekezett, hogy értesülései szerint a kormánypártnak több választókörzetben is nehézséget okoz összegyűjtenie a megfelelő számú aláírást.

Bizony, bizony, ilyesmi dolgokat rejt az a tarisznya. És ekkor váratlanul befutott Török Gábor politikai elemző, s mert Török Gábor későn futott, neki csak a kétely jutott, ezért kiposztolta ezt:

„Az összecsapás Török Gábor politológust sem hagyta hidegen, bár szerinte annak önmagában nincs hírértéke, hogy ma a Fidesz és a Tisza is viszonylag hamar összegyűjtötte minden körzetben az 500 aláírást. Szerinte ugyanis ez még a választási folyamatnak az az eleme, amikor mindenki győztesnek érezheti, vagy legalábbis állíthatja be magát. Ezek után megjegyezte, hogy 2022. február 14-én ezt írta a Népszava címlapján: »Az optimista várakozásokat is felülmúló tempóban gyűltek össze az ellenzéki ajánlások.«”