Terrortámadás rázta meg Nyugat-Ukrajnát + videó

Poszt-trauma

Csíkszívó Péter kalandjai – Első nap

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint Magyar Péter biztosan hazudott a Tisza jelöltjei által gyűjtött aláírások számáról.

Bayer Zsolt
2026. 02. 22. 7:19
Fotó: Havran Zoltán
Vállára vette az ország idegrendszerét, tarisznyáját megtöltötte kokóban sült hazugsággal, és elindult hivatalos kampány-országjárására csíkszívó Magyar Péter. És maga köré gyűjtötte leghűségesebb famulusait, a Farpofa közben lakó „független” sajtót.

Már az első napon elfogyasztották a kokóban sült hazugság nagyját. Ettől jókedvre kerekedtek, s ilyesmikkel töltögették a „rendszerváltók” poloskabőrös kulacsát:

„A Tisza elsőként mind a 106 helyen leadta a szükséges számú ajánlást. A Fidesz még küzd… Van, ahol elsőre nem tudtak 500 aláírást leadni. Van, ahol még egyet sem adtak le…” – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán délután.

Erről számolt be csíkszívó Péter, s egyik kedvenc famulusa, a 24.hu készségesen körmölgette szavait, majd így folytatta:

Magyar Péter 30 ezer Tisza-önkéntesről beszélt, és azt mondta, a következő 50 napban mindent megtesznek Magyarországért. Ma délután három óráig 300 ezer ember támogatta aláírásával a Tiszát és a rendszerváltást. Ezután azt mondta Magyar Péter: a Tisza győzni fog, nem kicsit, hanem nagyon. Nagyon, nagyon.

Mit nagyon, nagyon? Ugyan már! Kolosszálisan!

És ment tovább csíkszívó Péter, harapott még egy nagyot a kokóban sült hazugságból, s ekkor mellé szegődött a Farpofa köz 11.-ben lakó HVG:

Orbán Viktor kihívója posztjában odaszúrt a Fidesznek is, hiszen arról értekezett, hogy értesülései szerint a kormánypártnak több választókörzetben is nehézséget okoz összegyűjtenie a megfelelő számú aláírást.

Bizony, bizony, ilyesmi dolgokat rejt az a tarisznya. És ekkor váratlanul befutott Török Gábor politikai elemző, s mert Török Gábor későn futott, neki csak a kétely jutott, ezért kiposztolta ezt:

„Az összecsapás Török Gábor politológust sem hagyta hidegen, bár szerinte annak önmagában nincs hírértéke, hogy ma a Fidesz és a Tisza is viszonylag hamar összegyűjtötte minden körzetben az 500 aláírást. Szerinte ugyanis ez még a választási folyamatnak az az eleme, amikor mindenki győztesnek érezheti, vagy legalábbis állíthatja be magát. Ezek után megjegyezte, hogy 2022. február 14-én ezt írta a Népszava címlapján: »Az optimista várakozásokat is felülmúló tempóban gyűltek össze az ellenzéki ajánlások.«”

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Látjátok, ilyen az, amikor valakinek nem jut a kokóban sült pogácsából.

Bezzeg a magyarhang.hu sokkal szemfülesebb volt, és gyorsabb, igaz, ők a Farpofa köz 1.-ben laknak, így hamarabb odaértek s ettek bőven Péter tarisznyájából, ezért le is írták mindjárt Füles agyhalott mélázása és Lukicsabi kéjes sikkantásai közepette, miszerint:

Elkezdődött az egyéni jelöltek indulásához szükséges ajánlások gyűjtése. Több helyről jelezték, hogy a Tisza standjainál hosszú sorok alakultak ki, míg a Fidesz pultjainál jellemzően kisebb volt az érdeklődés.

S mivel a Telex az ő szomszédjuk a Farpofa-közben, ők is ezt látták:

A Tiszánál álltak a sorok, a Fidesz pultjait sok helyen hiába kerestük, de így is meglettek az aláírások.

Hát azok meg. Meglettek. Meglettődtek. (Bocs, Lőrincze Lajos bátyám...)

A Népszava nem a Farpofa közben lakik, őket onnan is kitették, ezért átköltöztek a Nekemmindegycsaksegglegyen negyedbe, a Kun Béla utcába, mire ők befutottak, elfogyott minden, ezért teljesen tiszta fejjel írták:

Sorok álltak a Tisza Párt aláírásgyűjtő pultjainál, a Fideszéit sok helyen látni se lehetett.

Így meneteltek, elöl a Péter, vállán az ország idegrendszere, tarisznyájában a kokóban sült hazugság maradéka, körülötte a hűséges famulusok, s ekkor váratlan dolog történt:

– Ha megengedik – közölte szerényen csíkszívó Péter, a költő – elolvasom egy ismertebb versemet.

És mielőtt még határozatot hozhattak volna kérését illetően, már előhúzta piszkos papírcsomói egyikét, nagy élvezettel szétteregette, és bajtársainak legnagyobb megdöbbenésére olvasni kezdett: – Én egy virág vagyok, írta csíkszívó Péter verse...”

Ez történt. S mivel Péter nem ismerte Rejtőt és Troppauer Hümért (azt se), ezért nem neki kellett megvernie az egész századot, hanem a valóság vágta őt pofán. Így:

„Sorok állnak a Fidesz pultjainál, már mindenhol összegyűjtötték az ajánlásokat a kormánypárti jelöltek” – jött szemközt a valóság kezében egy Magyar Nemzettel.

És tényleg ott van a videó a sorokról, nahát:

„Hivatalosan is elindult a 2026-os parlamenti választások kampányidőszaka. A Fidesz–KDNP országgyűlési jelöltjei mindenhol összegyűjtötték az induláshoz szükséges aláírásokat. Kora reggel már Siófokon és Újpesten is sorban álltak az emberek a jelöltek pultjainál.

Hivatalosan elrajtolt szombaton az április 12-i országgyűlési választások hivatalos kampányidőszaka , a jelölteknek 500 aláírást kell összegyűjteniük az induláshoz. Orbán Viktor miniszterelnök már be is jelentette, hogy a Fidesz–KDNP jelöltjei mindenhol megszerezték a szükséges számú ajánlást. Elsőként Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2-es számú választókerületében, ahol Hollósy András rekordidő alatt, negyvenöt percen belül végzett.

A Fidesz–KDNP jelöltjei már kora reggel megkezdték az aláírások gyűjtését.

– Siófokon is tudják, hogy a Fidesz a biztos választás – jelezte közösségi oldalán Bohár Dániel.

A riporter fotókon mutatta meg, hogy nagyon sokan várakoznak a stand előtt Siófokon, ahol Witzmann Mihály, Somogy vármegye 4. számú választókörzetének Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselője gyűjti az aláírásokat.

Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője egy videós tudósítással jelentkezett Újpalotáról, ahol indul a választásokon.

– Lehet, hogy több aláíróhely kellett volna – jegyezte meg egy sorban álló idősebb hölgy.”

 

Péter és a famulusok persze észre sem vették a valóságot, azt sem vették észre, amikor az pofán vágta őket, csak mentek tovább és szavalták, hogy Péter egy virág...

Ám a valóság nem hagyta magát:

»Hol van a derék ellenfél?« – kérdezte Menczer Tamás valamelyik Pest megyei településen, ahol senki nem volt a Tisza aláírásgyűjtő pultjánál. És Gyopáros Alpár is megérkezett: »Gyopáros Alpár megnyerte a parlamenti választás első fordulóját! Elsőként gyűjtötte össze az ajánlásokat« – dudorászta vidáman a Mandiner, miközben a betépett Péterék egyre harsányabban ordítozták, hogy „háromszázezeeeer!!!!”.

És aztán este lett, és a Nemzeti Választási Iroda kiadta a hivatalos adatokat:

„A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos adatai szerint Magyar Péter biztosan hazudott a Tisza jelöltjei által gyűjtött aláírások számáról – hívta fel a figyelmet az Alapjogokért Központ, miután a pártelnök azt állította, délig már több mint 250 ezer ajánlást gyűjtöttek országosan. – Az NVI adataiból kitűnik, hogy ennek a számnak a mai napi hivatalos zárásig, délután 4 óráig is csak a jóval kevesebb mint fele, 110 ezer aláírás jött össze – jelezték.

– Magyar Péter nem arról híres, hogy gyakran mond igazat. Félrevezette már a választóit az európai parlamenti mandátuma átvétele, a mentelmi joga, a párt programja és számtalan más téma kapcsán is – emlékeztetett az Alapjogokért Központ, megjegyezve, hogy a fentiek ismeretében közérdekű adatigénylést nyújtottak be a Nemzeti Választási Irodához, így derült ki, Magyar Péter most sem mondott igazat. 

– A hivatalos adatok szerint ugyanis a Tisza 16 óráig 13 806 darab ívet adott le, egy íven pedig legfeljebb nyolc aláírás szerepelhet, a gyakorlatban általában kevesebb. Azonban ívenként nyolc aláírással számolva is csak 110 448 ajánlást adhattak le, ami messze elmarad a nagy csinnadrattával bejelentett 250 ezertől – ismertették, hozzátéve, hogy ezzel szemben a Fidesz–KDNP 24 523 ívet adott le a mai nap, ami nagyságrendileg 196 ezer ajánlást jelent, ez közel 85 ezerrel több, mint a Tiszáé.”

 

Itt tartunk most, az első nap végén. Péter pedig ráivott a kokóban sült hazugságra, hogy rákészüljön a második napra, a famulusok pedig ott legyeskednek körülötte, hátha leesik valami kis remény.

A Farpofa közben pedig már csak egy utcai lámpa világít szomorúan, és lesi, ahogy Lukicsabi egyedüliként haza vánszorog, hátha vár rá egy meglepetés puszi. S a távolból még hallatszik az artikulálatlan ordítás: háromszázezeeer!!!!

Aztán csend lesz.

Suttogják, valahol egy tántorgó alak megint összesz...rta magát... 

A gyilkos jogai

A legaljasabb demagógok

A Tisza behódol, a Fidesz szuverén

Nyelvünk helyén idegen vartyogás

