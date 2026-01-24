békewitzmann mihályháborúgyermek

Mélységesen felháborít, amikor azt hallom, ideje elfogadnunk, hogy a háborúban elveszíthetjük gyermekeinket + videó

Witzmann Mihály személyes fájdalmáról beszélt Kaposváron a háborúellenes gyűlésen.

2026. 01. 24. 15:44
Fotó: Kurucz Árpád
– Mi nem akarjuk, hogy a történelem megismételje önmagát. Mégis sokan nem látják, hogy mennyire törékeny a béke – fogalmazott Witzmann Mihály a DPK háborúellenes gyűlésén Kaposváron. Somogy vármegye 4. számú választókörzetének Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselője elmondta, hogy a háború elérhet a Balaton partjára is. Jelezte, a háborús bizonytalanság oda vezet, hogy üresek lesznek a panziók és a szállodák. A turizmus a béke iparága – tette hozzá.

Leszögezte, hogy a béke nemcsak erkölcsi kérdés, hanem gazdasági érdek is. Mint mondta, a somogyi gazda nem háborút, hanem biztonságot akar.

Ha a gazdák tönkremennek, az élelmiszer-önrendelkezésünk végképp veszélybe kerül

– húzta alá. A Tisza Pártra utalva kiemelte, hogy vannak olyanok, akik a terveikről csak a választás után akarnak beszélni, miközben Brüsszelben együtt szavaznak a háborút és a migrációt támogatókkal. Hozzátette, ők azok, akik a szuverenitásunkról való lemondást képviselik.

Édesapaként mélységesen felháborít, amikor Nyugat-Európából azt hallom, ideje elfogadnunk, hogy a háborúban elveszíthetjük gyermekeinket. Sajnos én pontosan tudom, mit jelent elveszíteni egy gyermeket. Ez a fájdalom, ez a kín kimondhatatlan, és nem kívánom senkinek. Éppen ezért nem fogom hagyni, hogy felelőtlen, háborúpárti döntések, brüsszeli fegyverlobbik és kiszolgálóik közelebb hozzák ezt a borzalmat gyermekeinkhez, mert a fiamat meg kell és meg is fogom védeni ettől

– hangsúlyozta a képviselő.

 

Kárpáti András
idezojelekmedián

Hann Endre esete Freuddal

Kárpáti András avatarja

A Medián vezetője saját magát leplezte le, hogy korábban a DK-nak is dolgoztak.

