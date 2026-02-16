orosz szankciókUkrajnaZelenszkij

Zelenszkij gyermekekre támadott, elvakítja a gyűlölet az ukrán elnököt

Az ukrán elnök egy interjúban éles hangvételű kijelentéseket tett. Zelenszkij nem elégedett az eddigi szankciókkal és újabbakat sürget, többek között az orosz nukleáris energetikai szektorral és az Európában élő orosz családtagokkal szemben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 8:33
Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy interjúban éles, trágár hangvételű kijelentéseket tett az orosz állampolgárokra. A Politicónak adott nyilatkozatban arra szólította fel a nyugati országokat, utasítsák ki az orosz állampolgárokat gyerekeikkel együtt – írja a sajtó.

Volodimir Zelenszkij kiutasítaná az orosz állampolgárokat mindenhonnan
Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Brüsszel már a huszadik szankciós csomag elfogadására készül Oroszország ellen, de egyre többen ismerik be az intézkedések kudarcát, a szankciók hatása messze elmarad a várakozásoktól. Zelenszkij egy interjúban elmondta az ötleteit a jövőre nézve:

Az európaiak mindeddig nem vezettek be szankciókat az orosz nukleáris energetika ellen, a Roszatom ellen, az orosz állampolgárok rokonai, a gyerekeik ellen, akik Európában élnek, akik az Egyesült Államokban élnek, akik európai egyetemeken tanulnak, akik ingatlannal rendelkeznek az USA-ban. Rengeteg ingatlanjuk van ott, gyerekeik, rokonaik mindenhol. Húzzanak haza Oroszországba!

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

