Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy interjúban éles, trágár hangvételű kijelentéseket tett az orosz állampolgárokra. A Politicónak adott nyilatkozatban arra szólította fel a nyugati országokat, utasítsák ki az orosz állampolgárokat gyerekeikkel együtt – írja a sajtó.
Zelenszkij gyermekekre támadott, elvakítja a gyűlölet az ukrán elnököt
Az ukrán elnök egy interjúban éles hangvételű kijelentéseket tett. Zelenszkij nem elégedett az eddigi szankciókkal és újabbakat sürget, többek között az orosz nukleáris energetikai szektorral és az Európában élő orosz családtagokkal szemben.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Brüsszel már a huszadik szankciós csomag elfogadására készül Oroszország ellen, de egyre többen ismerik be az intézkedések kudarcát, a szankciók hatása messze elmarad a várakozásoktól. Zelenszkij egy interjúban elmondta az ötleteit a jövőre nézve:
Az európaiak mindeddig nem vezettek be szankciókat az orosz nukleáris energetika ellen, a Roszatom ellen, az orosz állampolgárok rokonai, a gyerekeik ellen, akik Európában élnek, akik az Egyesült Államokban élnek, akik európai egyetemeken tanulnak, akik ingatlannal rendelkeznek az USA-ban. Rengeteg ingatlanjuk van ott, gyerekeik, rokonaik mindenhol. Húzzanak haza Oroszországba!
Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Zelenszkij Ukrajnája: őrizetbe vették a volt energiaügyi minisztert
Haluscsenko köre több mint 112 millió dollár készpénzt szerzett az energetikai ágazatban folytatott jogellenes tevékenységből.
Nem lehet elég korán kezdeni: az ukrán szakértő háborúsra nevelné a gyerekek gondolkodását
A szakértő a katonai tudatosság kialakítását sürgette az ukrán fiatalok körében.
Orosz drón csapott le az ukrán betegellátásra
Az ukrán légierő a nap során több alkalommal riasztást adott ki.
Medvegyev újra bedurvult, elmondta, hogy Zelenszkij meddig élhet
Zöld tetűnek nevezte az ukrán vezetőt a volt orosz elnök.
Zelenszkij Ukrajnája: őrizetbe vették a volt energiaügyi minisztert
Haluscsenko köre több mint 112 millió dollár készpénzt szerzett az energetikai ágazatban folytatott jogellenes tevékenységből.
Nem lehet elég korán kezdeni: az ukrán szakértő háborúsra nevelné a gyerekek gondolkodását
A szakértő a katonai tudatosság kialakítását sürgette az ukrán fiatalok körében.
Orosz drón csapott le az ukrán betegellátásra
Az ukrán légierő a nap során több alkalommal riasztást adott ki.
Medvegyev újra bedurvult, elmondta, hogy Zelenszkij meddig élhet
Zöld tetűnek nevezte az ukrán vezetőt a volt orosz elnök.
