Zelenszkij gyermekekre támadott, elvakítja a gyűlölet az ukrán elnököt

Az európaiak mindeddig nem vezettek be szankciókat az orosz nukleáris energetika ellen, a Roszatom ellen, az orosz állampolgárok rokonai, a gyerekeik ellen, akik Európában élnek, akik az Egyesült Államokban élnek, akik európai egyetemeken tanulnak, akik ingatlannal rendelkeznek az USA-ban. Rengeteg ingatlanjuk van ott, gyerekeik, rokonaik mindenhol. Húzzanak haza Oroszországba!