Újabb háborúpárti vezető ismerte be a kudarcot

Miközben Brüsszel már a huszadik szankciós csomag elfogadására készül, egyre többen ismerik be az intézkedések kudarcát. Ezúttal a lett védelmi miniszter, Andris Spruds mondta ki a nyilvánvalót: a szankciók nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.

Munkatársunktól
2026. 02. 15. 0:03
Andris Spruds lett védelmi miniszter Fotó: Ritzau Scanpix via AFP
Közel négy évvel a konfliktus kirobbanása után a valóság kezd bekopogtatni azokon az ajtókon is, amelyeket eddig hermetikusan elzártak a józan ész elől. Andris Spruds lett védelmi miniszter az Euractivnak adott interjúban kénytelen volt beismerni: a Nyugat által Oroszország ellen hozott szankciók hatása messze elmarad a várakozásoktól.

Egyre több háborúpárti politikus ismeri (f)el, hogy a szankciók nem működnek (Illusztráció, forrás: Hans Lucas via AFP)
Ez tovább tart, mint amire számítottam

– fogalmazott a tárcavezető, elismerve ezzel, hogy a brüsszeli elit elszámította magát, amikor azt hitte, gazdasági nyomásgyakorlással térdre kényszerítheti Moszkvát. Bár az Európai Unió egymás után fogadta el a büntetőcsomagokat, Spruds szerint ezek nem okoztak akkora kárt, hogy Oroszország feladja katonai törekvéseit.

A szankciók valószínűleg nem fogják azonnal megváltoztatni Putyin autoriter rezsimjének viselkedését, beleértve Ukrajnát és a hibrid háborús tevékenységeket is

– tette hozzá a miniszter, aki most már csak abban reménykedik, hogy az intézkedéseknek talán hosszú távon lesz valamilyen hatásuk.

A kudarc beismerése ellenére az Európai Bizottság nem változtat irányt: február elején újabb, immár a huszadik szankciós csomag tervezetét tette le az asztalra, amelyet az orosz invázió évfordulójáig, február 24-ig kívánnak elfogadtatni. A tervek szerint tovább bővítenék a feketelistát, célkeresztbe vennék az úgynevezett árnyékflottát, valamint szigorítanák az LNG-szállító tartályhajókra és jégtörőkre vonatkozó korlátozásokat. A cél továbbra is az orosz energiahordozók Európába jutásának megakadályozása, ami azonban eddig leginkább az európai versenyképességnek ártott, miközben Oroszország új piacokat talált.

Borítókép: Andris Spruds lett védelmi miniszter (Fotó: Ritzau Scanpix via AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

