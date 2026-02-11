A Zelenszkij-terv gazdasági és demokratikus kockázatokat is jelent

Ukrajna gyorsított EU-tagsága: jogi falakba ütközhet a brüsszeli terv

Ifjabb Lomnici Zoltán szerint az Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásáról szóló brüsszeli elképzelések komoly jogi és politikai kérdéseket vetnek fel. A Századvég elemzője lapunknak úgy fogalmazott: az uniós csatlakozás menete világosan, törvényileg szabályozott, és nem teszi lehetővé, hogy egy ország a szükséges feltételek teljesítése előtt taggá váljon – részleges formában sem.

A csatlakozás feltételeit a koppenhágai kritériumok adják: stabil demokratikus intézményrendszer, jogállamiság, az emberi és kisebbségi jogok tisztelete, működő piacgazdaság és megfelelő közigazgatási kapacitás. A Politico által felvázolt ötpontos forgatókönyv első két eleme nyíltan ellentétes ezzel a logikával

– hangsúlyozta. Hozzátette: a gyakorlat eddig minden esetben az volt, hogy a tagjelölt ország maradéktalanul átveszi az uniós szabályokat, és csak ezt követően írják alá a csatlakozási szerződést, amelyhez minden tagállam jóváhagyása szükséges.

Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Bizottság 2025-ös jelentése szerint Ukrajna a korrupció elleni küzdelemben csak korlátozott előrelépést ért el, a Transparency International korrupcióérzékelési indexe pedig továbbra is kedvezőtlen képet mutat az országról:

Ukrajna a 180 vizsgált ország közül 36 ponttal a 104. helyen áll, ami még ha egyetlen helyezéssel javult is az előző évhez képest, továbbra is a világ legkorruptabb államai közé sorolja. Nem véletlen tehát, hogy a német kancellár, Friedrich Merz is kizártnak nevezte a 2027-es csatlakozást, hangsúlyozva, hogy a koppenhágai kritériumok teljesítése évekig tartó folyamat

– mutatott rá az elemző.