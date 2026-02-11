A Politico cikke szerint egy ötlépcsős forgatókönyv rajzolódik ki a terv megvalósítására. Ennek első eleme, hogy Ukrajna már a háború alatt lezárja a csatlakozási tárgyalásokat, így 2027-re technikailag készen álljon az uniós tagságra. A második lépés az lenne, hogy az ország még a csatlakozáshoz szükséges reformok teljes körű végrehajtása előtt, részleges formában belép az unióba. A forgatókönyv számol a magyar belpolitikai helyzet változásával is: eszerint egy kormányváltás és a Tisza Párt támogatása megnyithatná az utat a terv előtt. Emellett az is szerepel az elképzelések között, hogy sikerül Donald Trump támogatását megszerezni Ukrajna uniós csatlakozásához. Végső lehetőségként pedig a tagállami vétó eltörlése vagy megkerülése is felmerül.
A Zelenszkij-terv gazdasági és demokratikus kockázatokat is jelent
A Politico nyilvánosságra hozta Brüsszel és Kijev legújabb, ötpontos tervét, amelynek célja, hogy Ukrajna már 2027-ben csatlakozzon az Európai Unióhoz. A gyorsított, részleges tagságot egy esetleges békemegállapodás részévé tennék, miközben a teljes reformok csak később zárulnának le. A terv politikai feltételekkel is számol, köztük a magyar vétó kérdésével. Ifjabb Lomnici Zoltán szerint a gyorsított, részleges tagság nemcsak jogilag aggályos, hanem gazdasági és demokratikus kockázatokat is hordoz, különösen annak fényében, hogy Ukrajna korrupciós helyzete továbbra is súlyos problémákat jelez.
Ukrajna gyorsított EU-tagsága: jogi falakba ütközhet a brüsszeli terv
Ifjabb Lomnici Zoltán szerint az Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásáról szóló brüsszeli elképzelések komoly jogi és politikai kérdéseket vetnek fel. A Századvég elemzője lapunknak úgy fogalmazott: az uniós csatlakozás menete világosan, törvényileg szabályozott, és nem teszi lehetővé, hogy egy ország a szükséges feltételek teljesítése előtt taggá váljon – részleges formában sem.
A csatlakozás feltételeit a koppenhágai kritériumok adják: stabil demokratikus intézményrendszer, jogállamiság, az emberi és kisebbségi jogok tisztelete, működő piacgazdaság és megfelelő közigazgatási kapacitás. A Politico által felvázolt ötpontos forgatókönyv első két eleme nyíltan ellentétes ezzel a logikával
– hangsúlyozta. Hozzátette: a gyakorlat eddig minden esetben az volt, hogy a tagjelölt ország maradéktalanul átveszi az uniós szabályokat, és csak ezt követően írják alá a csatlakozási szerződést, amelyhez minden tagállam jóváhagyása szükséges.
Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Bizottság 2025-ös jelentése szerint Ukrajna a korrupció elleni küzdelemben csak korlátozott előrelépést ért el, a Transparency International korrupcióérzékelési indexe pedig továbbra is kedvezőtlen képet mutat az országról:
Ukrajna a 180 vizsgált ország közül 36 ponttal a 104. helyen áll, ami még ha egyetlen helyezéssel javult is az előző évhez képest, továbbra is a világ legkorruptabb államai közé sorolja. Nem véletlen tehát, hogy a német kancellár, Friedrich Merz is kizártnak nevezte a 2027-es csatlakozást, hangsúlyozva, hogy a koppenhágai kritériumok teljesítése évekig tartó folyamat
– mutatott rá az elemző.
– A Politico-féle forgatókönyv harmadik és ötödik pontjai már nyíltan politikai természetűek, melyek a nemzeti kormányok megbuktatására, illetve a tagállami vétó eltörlésére építenek – fogalmazott.
A tagállamok a bővítés kérdésében saját szuverén döntésüket hozzák meg, és ehhez minden országnak joga van
– mondta el a szakértő. Hangsúlyozta: a vétójog megszüntetéséhez magukat az uniós alapszabályokat kellene módosítani, amihez szintén minden tagállam egyetértése szükséges.
Az elemző szerint az a felvetés is megalapozatlan, hogy külső szereplők – például az Egyesült Államok – érdemben befolyásolhatnák az uniós csatlakozásról szóló döntést, mivel ez kizárólag az EU intézményeinek és a tagállamoknak a hatásköre.
A gyorsított csatlakozás gazdasági következményei sem elhanyagolhatók.
Számítások szerint Ukrajna belépése a közös agrárpolitikába mintegy 96,5 milliárd euró támogatást igényelne, ami körülbelül húsz százalékkal csökkentené a jelenlegi tagállamok mezőgazdasági forrásait.
Végül a demokratikus felhatalmazás kérdését is fontosnak nevezte. A Századvég 2026 januári kutatása szerint az európai polgárok többsége elutasítja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, Magyarországon pedig az elutasítottság aránya 93 százalék. – A népakaratot figyelmen kívül hagyó bővítési politika nemcsak jogi, hanem súlyos legitimitási válsághoz is vezetne – mondta Ifjabb Lomnici Zoltán.
Borítókép: Az európai és az ukrán zászlók az Európai Parlament előtt (Fotó: AFP)
A Zelenszkij-terv részletei
