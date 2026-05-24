Ciprusrobbanószerterrorizmusrobbanóanyagkatonai bázis

Pánik Cipruson: a nyaralók is veszélybe kerülhetnek?

Cipruson két palesztin férfit vettek őrizetbe terrorizmus gyanúja miatt. A hatóságok nagy mennyiségű, robbanószer készítésére alkalmas anyagot foglaltak le náluk. A nyomozás nemzetközi együttműködésben zajlik, és nem zárják ki, hogy konkrét támadást is terveztek. A házkutatások egy brit katonai bázis és népszerű üdülőhelyek közelében folytak.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 10:50
A hatóságok nagy mennyiségű, robbanószer készítésére alkalmas anyagot foglaltak le Forrás: AFP
Iráni drón csapott le Cipruson

Lapunk márciusban arról is beszámolt, hogy dróntámadás ért egy brit légi támaszpontot Cipruson. Keir Starmer brit miniszterelnök röviddel a dróntámadás híre előtt jelentette be, hogy Nagy-Britannia engedélyezi támaszpontjai használatát az iráni rakétabázisok megsemmisítéséhez. 

Az Akrotiri bázis évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be a brit közel-keleti és kelet-mediterrán műveletekben. 

A történtekről a Feol-nak nyilatkozott Zubor Zoltán volt magyar katona, aki 1999-től tizenkilenc hónapon át szolgált Cipruson főtörzsőrmesterként. Elmondása szerint a brit támaszpont stratégiai jelentőségű helyen fekszik, a Földközi-tenger délkeleti medencéjében, közel a Közel-Kelethez. Úgy véli, a támadás inkább jelképes üzenet volt, mintsem valódi stratégiai csapás – erről az alábbi cikkünkben részletesen olvashat. 

Borítókép: Rendőrautók Cipruson, illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
