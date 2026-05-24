Pánik Cipruson: a nyaralók is veszélybe kerülhetnek?

Iráni drón csapott le Cipruson
Lapunk márciusban arról is beszámolt, hogy dróntámadás ért egy brit légi támaszpontot Cipruson. Keir Starmer brit miniszterelnök röviddel a dróntámadás híre előtt jelentette be, hogy Nagy-Britannia engedélyezi támaszpontjai használatát az iráni rakétabázisok megsemmisítéséhez.
Az Akrotiri bázis évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be a brit közel-keleti és kelet-mediterrán műveletekben.
A történtekről a Feol-nak nyilatkozott Zubor Zoltán volt magyar katona, aki 1999-től tizenkilenc hónapon át szolgált Cipruson főtörzsőrmesterként. Elmondása szerint a brit támaszpont stratégiai jelentőségű helyen fekszik, a Földközi-tenger délkeleti medencéjében, közel a Közel-Kelethez. Úgy véli, a támadás inkább jelképes üzenet volt, mintsem valódi stratégiai csapás – erről az alábbi cikkünkben részletesen olvashat.
