Késelés Londonban: az antiszemita támadások világszerte szaporodnak

A támadás nyomán az Egyesült Királyságban a terrorfenyegetettségi szintet a második legmagasabb fokozatra emelték, ami azt jelzi, hogy a következő hónapokban fokozott a terrortámadás veszélye.

Az incidens egy olyan támadássorozat után történt, amely során zsidó intézményeket értek támadások ugyanebben a városrészben, ahol jelentős zsidó közösség él.

Erősödő antiszemita támadások világszerte

A közelmúlt egyik legjelentősebb esete Ausztráliában történt, Sydney Bondi Beach városrészében, ahol egy hanukai rendezvényen fegyveresek nyitottak tüzet a résztvevőkre.

A hatóságok a történteket előre kitervelt terrortámadásként azonosították, amely kifejezetten a zsidó közösség ellen irányult. A lövöldözésben legalább tizenkét ember életét vesztette, és több mint húszan megsérültek.

A támadás idején több mint ezren tartózkodtak a helyszínen, a lövések pánikot okoztak. Az egyik elkövetőt a helyszínen lelőtték, egy másikat elfogtak, járművükben robbanószerkezeteket is találtak.

Naveed Akram, 24, appeared in a Sydney court over the December 2025 Bondi Beach Hanukkah attack that killed 15 people.

He faces 59 charges, including murder and terrorism.

Európában is több konkrét eset vált ismertté. Párizs belvárosában, egy bankfiók előtt akart működésbe hozni egy házi készítésű robbanószerkezetet egy fiatal férfi, akit a rendőrség az utolsó pillanatban fogott el. A nyomozás szerint közösségi médián keresztül bízták meg a támadással.

France foils Paris bomb plot outside US bank, opens anti-terror probe



Belgiumban egy zsinagóga közelében történt robbanás, Hollandiában egy zsinagóga bejáratánál keletkezett tűz, Londonban pedig zsidó mentőautókat gyújtottak fel.

Nemcsak intézmények, hanem civilek is célponttá váltak.

Franciaországban egy autópálya melletti pihenőhelyen támadtak meg egy zsidó családot a kisfiú kipája miatt, Ausztriában pedig egy zsidó párt utasítottak el egy kempingből útlevelük láttán.

Lyonban megrongáltak egy holokauszt-emlékművet, Spanyolországban pedig egy zsinagóga elleni robbantásos merényletkísérletet sikerült megakadályozni. A statisztikák szerint Spanyolországban egy év alatt jelentősen, többszörösére nőtt az antiszemita incidensek száma.