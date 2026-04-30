Késelés rázta meg Londont: felgyorsítja az antiszemita támadások elkövetői elleni eljárásokat a brit kormány

A támadás szerdán történt, röviddel azután, hogy a 34 éves Shloime Rand és a 76 éves Moshe Shine elhagyták az északnyugat-londoni Hagers Shul zsinagógát. A két férfit az utcán támadták meg – írja a BBC.

Rand édesanyja elmondta: „megdöbbent, hogy ezek a dolgok megtörténhetnek London utcáin”, hozzátéve, hogy fia stabil állapotban van. A másik sérült, Shine súlyosabb sérüléseket szenvedett, de az orvosok „optimisták” a felépülését illetően.

A rendőrség egy 45 éves férfit vett őrizetbe, akit gyilkossági kísérlet gyanújával hallgatnak ki. A hatóságok közlése szerint a férfi brit állampolgár, aki Szomáliában született, és korábban már kapcsolatba került a brit terrorizmusellenes programmal is.