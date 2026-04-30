Késelés rázta meg Londont: felgyorsítja az antiszemita támadások elkövetői elleni eljárásokat a brit kormány

Felgyorsítja az antiszemita támadások elkövetői elleni büntetőeljárásokat a brit kormány – jelentette be Keir Starmer miniszterelnök. A döntés előzménye egy észak-londoni késeléses támadás, amelyben két zsidó férfi megsérült, és amelyet a rendőrség terrorcselekményként kezel.

2026. 04. 30. 22:32
Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke a Shomrim North West London elsősegélynyújtóival a Golders Greenben (Fotó: AFP)
A támadás szerdán történt, röviddel azután, hogy a 34 éves Shloime Rand és a 76 éves Moshe Shine elhagyták az északnyugat-londoni Hagers Shul zsinagógát. A két férfit az utcán támadták meg – írja a BBC.

Rand édesanyja elmondta: „megdöbbent, hogy ezek a dolgok megtörténhetnek London utcáin”, hozzátéve, hogy fia stabil állapotban van. A másik sérült, Shine súlyosabb sérüléseket szenvedett, de az orvosok „optimisták” a felépülését illetően.

A rendőrség egy 45 éves férfit vett őrizetbe, akit gyilkossági kísérlet gyanújával hallgatnak ki. A hatóságok közlése szerint a férfi brit állampolgár, aki Szomáliában született, és korábban már kapcsolatba került a brit terrorizmusellenes programmal is.

A londoni rendőrség a támadást terrorcselekménynek minősítette. A térfigyelő kamerák felvételei alapján a gyanúsított perceken belül két embert is megtámadott.

A támadás után a helyi zsidó közösség képviselői is megszólaltak. Levi Schapiro rabbi, aki meglátogatta a sérülteket, úgy fogalmazott: az egyik áldozat egy „élő csoda”, mivel sérülései akár halálosak is lehettek volna.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Majtény – árulás vagy reálpolitika?

A nem alkuvó Rákóczi szabadsághős, míg a megalkuvó Károlyi reálpolitikus volt, de nem áruló.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
