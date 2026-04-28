Zsinagógát támadott, gyilkosságot is megkísérelt: börtönbe kerül a brünni elkövető + videó

A most húszéves vádlottat a brünni bíróság hét év szabadságvesztésre ítélte terrortámadás és emberölés kísérlete miatt. Egy másik ügyben a férfit két évre ítélték terrorizmus népszerűsítése miatt, amelyet már felnőttként követett el.

Néhány hete két ismeretlen támadó próbált felgyújtani egy zsinagógát Észak-Londonban, de az épületre hajított palackok nem gyulladtak meg. A rendőrség antiszemita gyűlölet-bűncselekményként kezeli az ügyet, és nagy erőkkel keresi az elkövetőket.

A közelmúltban egy hasonló támadás is történt a londoni Golders Green városrészben. A biztonsági kamerák felvételei szerint a maszkos elkövetők éghető folyadékkal leöntötték, majd felgyújtották egy zsidó segélyszervezet négy mentőautóját. A járművek teljesen kiégtek, a bennük lévő oxigénpalackok felrobbantak, a detonációk pedig a környező épületekben is károkat okoztak.