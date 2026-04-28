Zsinagógát támadott, gyilkosságot is megkísérelt: börtönbe kerül a brünni elkövető + videó

Hét év szabadságvesztésre ítélte a bíróság a brünni zsinagóga felgyújtását megkísérlő férfit kedden.

2026. 04. 28. 23:59
Forrás: AFP
Az öt személy kisebbségek, LMBTQ-közösségek és zsidók ellen uszító tartalmakat terjesztett a közösségi médiában. 

A tinédzserek megjelentek az Iszlám Állam szíriai harcosainak toborzásával foglalkozó online csoportokban, és közös jellemzőjük volt az erőszak iránt táplált vonzalom, valamint a zsidók, az LMBTQ-személyek és más csoportok iránt tanúsított gyűlölet.

 A nyomozásban a cseh hatóságok mellett az osztrák, a brit és a szlovák társszervek, valamint az uniós rendőri együttműködést koordináló szervezet, az Europol is részt vett.

A most húszéves vádlottat a brünni bíróság hét év szabadságvesztésre ítélte terrortámadás és emberölés kísérlete miatt. Egy másik ügyben a férfit két évre ítélték terrorizmus népszerűsítése miatt, amelyet már felnőttként követett el. 

Néhány hete két ismeretlen támadó próbált felgyújtani egy zsinagógát Észak-Londonban, de az épületre hajított palackok nem gyulladtak meg. A rendőrség antiszemita gyűlölet-bűncselekményként kezeli az ügyet, és nagy erőkkel keresi az elkövetőket.

 A közelmúltban egy hasonló támadás is történt a londoni Golders Green városrészben. A biztonsági kamerák felvételei szerint a maszkos elkövetők éghető folyadékkal leöntötték, majd felgyújtották egy zsidó segélyszervezet négy mentőautóját. A járművek teljesen kiégtek, a bennük lévő oxigénpalackok felrobbantak, a detonációk pedig a környező épületekben is károkat okoztak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu