Antiszemita hullám árasztotta el a Nyugatot – Nigel Farage nem kertel a brit állapotokról

Nigel Farage nem kertelt a brit állapotokról. Figyelmeztetett: „Egy ország, amely nem tudja megvédeni zsidó közösségét, senkit sem tud megvédeni.” Szerinte a hatóságok tétlenül nézik a helyzet romlását.

A politikus „nemzeti szégyennek” nevezte, hogy a brit zsidók „valódi, fizikai veszélyben” élnek. Kiemelte, hogy folyamatosan nő a zsidó tulajdon elleni támadások száma, és úgy látja, a kormány inkább kommunikációs szinten foglalkozik a kérdéssel, valódi intézkedések helyett. Egy, a Jewish Chronicle hasábjain megjelent véleménycikkében azt írta: a kabinet „szándékosan figyelmen kívül hagyja a szemmel láthatóan kibontakozó válságot”.