Antiszemita hullám árasztotta el a Nyugatot – Nigel Farage nem kertel a brit állapotokról

Az elmúlt években a Nyugatot elárasztó antiszemita hullám döbbenetes mértéket öltött, a mostani helyzet a kontinens legsötétebb korszakait idézi. Európa több pontján már képtelenek garantálni a zsidó közösségek alapvető biztonságát, az Egyesült Királyságban is megszaporodtak az ilyen jellegű támadások. Nigel Farage ostorozza a brit kormányt a tétlensége miatt. A politikus „nemzeti szégyennek” nevezte, hogy a brit zsidók „valódi, fizikai veszélyben” élnek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 9:17
Nigel Farage nem kertelt a brit állapotokról. Figyelmeztetett: „Egy ország, amely nem tudja megvédeni zsidó közösségét, senkit sem tud megvédeni.” Szerinte a hatóságok tétlenül nézik a helyzet romlását.

A politikus „nemzeti szégyennek” nevezte, hogy a brit zsidók „valódi, fizikai veszélyben” élnek. Kiemelte, hogy folyamatosan nő a zsidó tulajdon elleni támadások száma, és úgy látja, a kormány inkább kommunikációs szinten foglalkozik a kérdéssel, valódi intézkedések helyett. Egy, a Jewish Chronicle hasábjain megjelent véleménycikkében azt írta: a kabinet „szándékosan figyelmen kívül hagyja a szemmel láthatóan kibontakozó válságot”.

Nigel Farage a jelenség okairól is részletesen beszélt

Szerinte az antiszemitizmus erősödéséhez hozzájárul az uszítás, a mecsetekben zajló vallási indoktrináció, a médiában megjelenő Izrael-ellenes előítéletek, valamint az, hogy a zsidó és izraeli közösségeket érő diszkriminációt eltűrik az Egyesült Királyságban. Kijelentette:

Szembe kell néznünk a kellemetlen igazsággal: e gyűlölet nagy része importált, olyan ideológiák hordozzák, amelyek alapvetően ellentétesek a brit értékekkel.

Hangsúlyozta: „Ennek kimondása nem előítélet. Ez a valóság. Egy komoly ország szembeszállna vele, ez a kormány azonban nem hajlandó ezt megtenni. Ehelyett a tolerancia jelszavai mögé bújik, miközben eltűri az elviselhetetlent.”

Kijelentette, hogy pártja nem fogja normalizálni az antiszemitizmust. Úgy véli, a kérdés az egész társadalmat érinti, és nem lehet tovább halogatni a fellépést.

A nyilatkozat azután hangzott el, hogy szombat este felgyújtottak egy észak-londoni zsinagógát, az ügyben két fiatalt – egy 19 és egy 17 éves férfit – vettek őrizetbe. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy az eset összefüggésben állhat-e más, közelmúltbeli támadásokkal. Nem sokkal korábban egy másik londoni zsinagóga ellen is merényletkísérlet történt, márciusban egy zsidó jótékonysági szervezet négy mentőautóját gyújtották fel, vasárnap pedig egy ismeretlen férfi megpróbálta felgyújtani egy zsidó jótékonysági szervezet irodáját London északi részén.

Farage szerint ezek az esetek egyértelműen jelzik, hogy a helyzet súlyos, és azonnali, határozott fellépést igényel.

Borítókép: Nigel Farage (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
