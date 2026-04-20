Tombol az antiszemitizmus Nagy-Britanniában

Egy ismeretlen elkövető megpróbálta felgyújtani egy londoni zsidó jótékonysági szervezet irodáját. Nagy-Britanniában lassan már minden hétre jut egy hasonló eset, amely jól jelzi az antiszemitizmus terjedését az országban – írja az Origo.

A rendőröket pénteken 22.31-kor riasztották a hendoni Jewish Futures egykori telephelyén történt incidenshez. Az eddigi információk szerint egy ismeretlen férfi az esti órákban egy szatyorral a kezébe érkezett a jótékonysági iroda ablakához, majd meggyújtotta annak tartalmát. A rendőrség közlése szerint a szatyorban három folyadékot tartalmazó flakon volt, amelyek azonban nem gyulladtak meg.

Az elkövető az akció sikertelenségét látva elmenekült a helyszínről, a kamerafelvételek alapján azonban már keresik.

A londoni rendőrség közölte, hogy fokozták a jelenlétet Északnyugat-Londonban a környéken történt gyújtogatási kísérletek sorozata után. Mint arról lapunk is beszámolt korábban, Nagy-Britannia egész területén megszaporodtak az antiszemita indíttatású bűncselekmények.

A múlt hónapban felgyújtottak négy, önkéntesek által vezetett Hatzola zsidó közösségi mentőautót.