Tombol az antiszemitizmus Nagy-Britanniában

Egy ismeretlen férfi megpróbálta felgyújtani egy zsidó jótékonysági szervezet irodáját London északi részén. Nem ez volt az első hasonló eset, amely jól mutatja, hogy Nagy-Britanniában tombol az antiszemitizmus.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 7:54
Fotó: JUSTIN TALLIS Forrás: AFP
Egy ismeretlen elkövető megpróbálta felgyújtani egy londoni zsidó jótékonysági szervezet irodáját. Nagy-Britanniában lassan már minden hétre jut egy hasonló eset, amely jól jelzi az antiszemitizmus terjedését az országban – írja az Origo

Fotó: AFP/Justin Tallis

A rendőröket pénteken 22.31-kor riasztották a hendoni Jewish Futures egykori telephelyén történt incidenshez. Az eddigi információk szerint egy ismeretlen férfi az esti órákban egy szatyorral a kezébe érkezett a jótékonysági iroda ablakához, majd meggyújtotta annak tartalmát. A rendőrség közlése szerint a szatyorban három folyadékot tartalmazó flakon volt, amelyek azonban nem gyulladtak meg.

Az elkövető az akció sikertelenségét látva elmenekült a helyszínről, a kamerafelvételek alapján azonban már keresik.

A londoni rendőrség közölte, hogy fokozták a jelenlétet Északnyugat-Londonban a környéken történt gyújtogatási kísérletek sorozata után. Mint arról lapunk is beszámolt korábban, Nagy-Britannia egész területén megszaporodtak az antiszemita indíttatású bűncselekmények. 

A múlt hónapban felgyújtottak négy, önkéntesek által vezetett Hatzola zsidó közösségi mentőautót.

Néhány napja pedig ismeretlen elkövetők a Finchley Reform Zsinagóga ellen hajtottak végre támadást. Az eddigi információk szerint több, gyúlékony anyaggal töltött palackot dobtak az épületre, amelyek azonban szerencsére nem gyulladtak meg. 

Tavaly októberben történt az eddigi legsúlyosabb eset, amikor Manchester városában a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál, egy szír származású brit állampolgár többeket is elgázolt autójával, majd késsel folytatta az ámokfutást.

A támadásban ketten meghaltak négyen pedig súlyosan megsérültek. A rendőrség kiérkező egységei a helyszínen agyonlőtték az elkövetőt.

A megszaporodó antiszemita indíttatású bűncselekményeket sokan a bevándorlás számlájára írják. A migráció ugyanis alapjaiban változtatta meg a társadalom összetételét, a megnövekedett muszlim vallású tömegekkel pedig a radikalizmus is felütötte a fejét az országban. 

A rendőrség közlése szerint egyébként habár az indíték világos, a most történt gyújtogatási kísérletet egyelőre még nem kezelik egyben a zsinagóga elleni, valamint a Hatzola mentőautók elleni támadással. 

Borítókép: A jótékonysági szervezet irodájánál rendőrök állnak (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
