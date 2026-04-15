Antiszemita támadás Londonban: zsinagógát próbáltak felgyújtani

A portál beszámolója szerint a történtek különösen érzékeny időszakban történtek, mivel a közelmúltban egy hasonló támadás is történt a londoni Golders Green városrészben.

A biztonsági kamerák felvételei szerint a maszkos elkövetők éghető folyadékkal leöntötték, majd felgyújtották egy zsidó segélyszervezet négy mentőautóját. A járművek teljesen kiégtek, a bennük lévő oxigénpalackok felrobbantak, a detonációk pedig a környező épületekben is károkat okoztak.

A brit kormány négy új mentőautót adományozott a felgyújtott négy mentő pótlására a szervezetnek. A rendőrség közölte, hogy az incidens körülményei miatt a vizsgálat irányítását átvette az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnoksága.

Borítókép: Helyszínelő a támadás helyszínén (Fotó: AFP)