Két símaszkos támadó megpróbált felgyújtani egy észak-londoni zsinagógát – számolt be róla a Sky News. A Finchley városrészben található épületre két, feltehetően benzint tartalmazó palackot és egy téglát dobtak, ám egyik sem gyulladt meg, így sem sérülés, sem anyagi kár nem történt.
Antiszemita támadás Londonban: zsinagógát próbáltak felgyújtani
Két ismeretlen támadó próbált felgyújtani egy zsinagógát Észak-Londonban, de az épületre hajított palackok nem gyulladtak meg. A rendőrség antiszemita gyűlölet-bűncselekményként kezeli az ügyet, és nagy erőkkel keresi az elkövetőket.
A hatóságok az incidenst antiszemita gyűlölet-bűncselekményként kezelik, és jelenleg is keresik a támadókat. A rendőrség szerint a két gyanúsított sötét ruhát viselt, és az éjszaka folyamán közelítette meg az épületet.
Luke Williams nyomozó főfelügyelő hangsúlyozta: „Tudatában vagyunk annak a jelentős aggodalomnak, amelyet ez az incidens okoz a közösségben.” Hozzátette, hogy az ügyet kiemelt figyelemmel kezelik, és a nyomozók dolgoznak az elkövetők mielőbbi azonosításán.
A rendőrség fokozott jelenléttel igyekszik megnyugtatni a helyi közösséget.
A zsinagóga közleményében kiemelte: hálásak, hogy senki nem sérült meg, ugyanakkor az eset nagy hatással van a közösség tagjaira. A hatóságok a lakosság segítségét is kérik a nyomozás előmozdításához.
A portál beszámolója szerint a történtek különösen érzékeny időszakban történtek, mivel a közelmúltban egy hasonló támadás is történt a londoni Golders Green városrészben.
A biztonsági kamerák felvételei szerint a maszkos elkövetők éghető folyadékkal leöntötték, majd felgyújtották egy zsidó segélyszervezet négy mentőautóját. A járművek teljesen kiégtek, a bennük lévő oxigénpalackok felrobbantak, a detonációk pedig a környező épületekben is károkat okoztak.
A brit kormány négy új mentőautót adományozott a felgyújtott négy mentő pótlására a szervezetnek. A rendőrség közölte, hogy az incidens körülményei miatt a vizsgálat irányítását átvette az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnoksága.
Borítókép: Helyszínelő a támadás helyszínén (Fotó: AFP)
