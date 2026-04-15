rendőrségLondonzsinagógaantiszemita támadás

Antiszemita támadás Londonban: zsinagógát próbáltak felgyújtani

Két ismeretlen támadó próbált felgyújtani egy zsinagógát Észak-Londonban, de az épületre hajított palackok nem gyulladtak meg. A rendőrség antiszemita gyűlölet-bűncselekményként kezeli az ügyet, és nagy erőkkel keresi az elkövetőket.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 20:41
Helyszínelő a támadás helyszínén (Fotó: AFP)
Két símaszkos támadó megpróbált felgyújtani egy észak-londoni zsinagógát – számolt be róla a Sky News. A Finchley városrészben található épületre két, feltehetően benzint tartalmazó palackot és egy téglát dobtak, ám egyik sem gyulladt meg, így sem sérülés, sem anyagi kár nem történt.

A Finchley Reform Zsinagóga előtt, Észak-Londonban
A Finchley Reform Zsinagóga bejárata Észak-Londonban Fotó: AFP

A hatóságok az incidenst antiszemita gyűlölet-bűncselekményként kezelik, és jelenleg is keresik a támadókat. A rendőrség szerint a két gyanúsított sötét ruhát viselt, és az éjszaka folyamán közelítette meg az épületet.

Luke Williams nyomozó főfelügyelő hangsúlyozta: „Tudatában vagyunk annak a jelentős aggodalomnak, amelyet ez az incidens okoz a közösségben.” Hozzátette, hogy az ügyet kiemelt figyelemmel kezelik, és a nyomozók dolgoznak az elkövetők mielőbbi azonosításán.

A rendőrség fokozott jelenléttel igyekszik megnyugtatni a helyi közösséget.

A zsinagóga közleményében kiemelte: hálásak, hogy senki nem sérült meg, ugyanakkor az eset nagy hatással van a közösség tagjaira. A hatóságok a lakosság segítségét is kérik a nyomozás előmozdításához.

A portál beszámolója szerint a történtek különösen érzékeny időszakban történtek, mivel a közelmúltban egy hasonló támadás is történt a londoni Golders Green városrészben. 

A biztonsági kamerák felvételei szerint a maszkos elkövetők éghető folyadékkal leöntötték, majd felgyújtották egy zsidó segélyszervezet négy mentőautóját. A járművek teljesen kiégtek, a bennük lévő oxigénpalackok felrobbantak, a detonációk pedig a környező épületekben is károkat okoztak.

A brit kormány négy új mentőautót adományozott a felgyújtott négy mentő pótlására a szervezetnek. A rendőrség közölte, hogy az incidens körülményei miatt a vizsgálat irányítását átvette az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnoksága.

