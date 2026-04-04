A biztonsági kamerák rögzítették, ahogy a maszkot viselő tettesek éghető folyadékkal leöntik, majd felgyújtják a négy mentőautót. A járművek teljesen kiégtek, a felszerelésükhöz tartozó oxigénpalackok felrobbantak, és a detonációk károkat okoztak a környező épületekben.

Vádat emeltek három ember ellen a zsidó segélyszervezet mentőautóinak felgyújtása ügyében

A Scotland Yard szombaton bejelentette, hogy két brit állampolgár, a 20 éves Hamza Iqbal és a 19 éves Rehan Khan, valamint egy 17 éves – a kora miatt nyilvánosan meg nem nevezhető – brit–pakisztáni kettős állampolgárságú fiú ellen vádat emelt emberéletek veszélyeztetésének kockázatával járó gyújtogatás címén.

Mindhárom vádlottat Londonban vették őrizetbe a héten. A múlt héten egy 45 és egy 47 éves férfit is őrizetbe vettek, de őket április végéig feltételes szabadságra bocsátották.

Szombati tájékoztatásában a Scotland Yard megerősítette, hogy a vizsgálat jelenlegi szakaszában nem kezeli terrorcselekményként a gyújtogatást. Közölte ugyanakkor azt is, hogy az incidens körülményei miatt a vizsgálatot az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnoksága – Counter Terrorism Policing London, CTPL – irányítja.

Luke Williams főfelügyelő, a Scotland Yard északnyugat-londoni részlegének parancsnoka a vádemelés szombati bejelentéséhez fűzött nyilatkozatában közölte:

a gyújtogatás óta a rendőrség London egész területére kiterjedő, de elsősorban a veszélyeztetett térségekre összpontosító fokozott biztonsági műveleti terveket léptetett érvénybe.

Williams szerint ennek részeként jól látható fegyveres rendőri járőrözés kezdődött az érintett negyedekben, kifejezetten a hasonló bűncselekményekre készülők elrettentésének céljával. Mark Rowley, a Scotland Yard főparancsnoka a 300 ezres lélekszámú brit zsidó lakosság polgári védelmére és az antiszemita támadások nyilvántartására alakult szervezet, a Community Security Trust (CST) múlt heti éves rendezvényén felszólalva úgy fogalmazott: egyelőre korai lenne közvetlenül Irán számlájára írni a gyújtogatást, de a londoni rendőrség vizsgálja egy olyan iszlamista csoport felelősségét, amely gyaníthatóan kötődik a teheráni rezsimhez.