Leállíthatják Kanye West marseille-i koncertjét – antiszemita kijelentései miatt nem látják szívesen a rappert

A francia belügyminiszter, Laurent Nunez jelezte: határozottan fel kíván lépni Kanye West júniusra tervezett marseille-i koncertje ellen. A döntést azzal indokolta, hogy a zenész az elmúlt években többször is antiszemita kijelentéseket tett – számolt be róla a Politico forrásaira hivatkozva az Origo.

Kanye West a marseille-i Orange Vélodrome színpadán lépne fel. A belügyminisztérium szóvivője azonban közölte: a tárca minden lehetséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a koncertet töröljék. A Le Monde beszámolója szerint Laurent Nunez az elmúlt napokban egyeztetett a helyi és regionális szereplőkkel is az ügyben. A tárgyalásokon jelen volt Jacques Witkowski, valamint Benoit Payan is. Payan márciusban az X-en azt írta: