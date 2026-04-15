Leállíthatják Kanye West marseille-i koncertjét – antiszemita kijelentései miatt nem látják szívesen a rappert

A Laurent Nunez vezette francia belügyminisztérium mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza Kanye West marseille-i koncertjét, és a helyi politikai elit is nyíltan fellép az esemény ellen. Úgy tűnik, antiszemita kijelentései miatt már nem látják szívesen a rappert Európában.

2026. 04. 15. 17:39
A francia belügyminiszter, Laurent Nunez jelezte: határozottan fel kíván lépni Kanye West júniusra tervezett marseille-i koncertje ellen. A döntést azzal indokolta, hogy a zenész az elmúlt években többször is antiszemita kijelentéseket tett – számolt be róla a Politico forrásaira hivatkozva az Origo.

Kanye West a marseille-i Orange Vélodrome színpadán lépne fel. A belügyminisztérium szóvivője azonban közölte: a tárca minden lehetséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a koncertet töröljék. A Le Monde beszámolója szerint Laurent Nunez az elmúlt napokban egyeztetett a helyi és regionális szereplőkkel is az ügyben. A tárgyalásokon jelen volt Jacques Witkowski, valamint Benoit Payan is. Payan márciusban az X-en azt írta: 

Nem engedem, hogy Marseille a gyűlöletet és a nácizmust hirdetők kirakata legyen. Kanye Westet nem látják szívesen a Vélodrome-ban.

 

Európa nem kér az antiszemita Kanye Westből

Április elején az Egyesült Királyságból is kitiltották a rappert. Kanye West 2023-ban azt mondta, hogy „szerette a nácikat”, később azonban bocsánatot kért. 2025-ben jelent meg a Heil Hitler című száma, emellett 

a „White Lives Matter” szlogennel és szélsőjobboldali kapcsolataival is sokaknál kiverte a biztosítékot

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
