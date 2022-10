Kevés kell ahhoz, hogy istenítsünk egy hírességet

A felirat fehér felsőbbrendűséget hirdető, gyűlöletkeltő szlogen, amely a Black ­Lives Matter mozgalomra adott rasszista válaszreakcióként kezdett terjedni még 2015-ben. Azóta több fehér felsőbbrendűséget hirdető csoport, köztük a Ku-Klux-Klan is átvette. West egyébként még 2018-ban azt nyilatkozta, hogy az amerikai rabszolgaság szerinte „döntés kérdése” is lehetett, és noha ezért a kijelentéséért utóbb elnézést kért, néhány hete meg azt találta mondani, hogy a média a túlsúlyos énekesnővel, Lizzóval akarja népszerűsíteni az elhízást, hogy ezzel kiirtsák a feketéket. Legutóbb kijelentette: a rendőri intézkedés során meggyilkolt George Floyd drog-túladagolásban halt meg, amiért Floyd családja 250 millió dollárra perelte be.

A társadalomkritikus fitneszguru aztán mégsem ezzel a csodálatos csomaggal, hanem a minapi antiszemita tirádájával verte ki végleg olyannyira a biztosítékot, hogy fiókjait blokkolta a Twitter és az Instagram is, amiért megszegte a szabályokat. West egyébként korábban azt sugallta az Instagramon, hogy a rapper kollégáját, a korábban Puff Daddyként ismert Sean Combst zsidók tartják ellenőrzésük alatt. Ezután Twitteren is folytatta, ekkor már korlátozták. Hiába szakított vele a JPMorgan Chase bank, és vette fontolóra az Adidas is, hogy nem dolgozik tovább vele, vagy vágták ki LeBron James beszélgetős műsorából, nem állt le. Erre West bejelentette, hogy megveszi a szélsőjobboldal twitterpótlékát, a Parlert. A felületet, ahol egyébként a Capitolium lerohanását megszervezték, és ahol minden létező összeesküvés-elmélet szabadon terjedhet.

Amikor a világ egyik legbefolyásosabb embere, küzdjön bármilyen bipoláris mentális zavarral, az erejét a gyűlölet és a megosztottság terjesztésére használja, akkor a jelenség tovább mutat a puszta bulvármocsoknál, amely oly sokakat szórakoztat. Noha éppen a figyelemért kapálózik kétségbeesetten, mégis felelőtlenség lenne legyinteni rá, hiszen, ha az antiszemita kirohanás a Twitteren történik, olyan platformon, amelyen kétszer annyi követője van, mint ahány zsidó a világon, annak hullámai messzire csaphatnak. Noha az Egyesült Államok lakosságának mindössze két százalékát teszik ki, a zsidók a vallási elfogultság miatt elkövetett bűncselekmények közel 60 százalékának célpontjai. Kanye West a cancel culture orvosi lova, aki egy személyben próbál harcolni a rosszul értelmezett szólásszabadságért, és mutatja be, hogy a mozgalom mekkora zsákutca.

A #MeToo öt évvel ezelőtti berobbanása nem gyógyította meg a társadalmat. Jó, hogy beszélünk zaklatásról és munkahelyi visszaélésekről például, viszont amivé 2022-re vált, az sajnos senkinek sem segít.

Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor a gyerekünk az óvodában bánt egy másikat: nem azt mondjuk neki, hogy azért ne csinálja, mert büntetést fog kapni, hanem azért, mert így nem viselkedünk embertársainkkal. Arra próbáljuk nevelni, hogy jó emberré váljon, empatikussá és tisztességessé, aki számára magától értetődő, hogy nem él vissza helyzetével. A cancel culture azt érte el, hogy mindenkit nyilvánosan számon lehet kérni, ezért most a lebukástól retteg, akinek valami van a füle mögött, ám nem értette meg, hogy a lényeg a viselkedésének megváltoztatása lenne. A társadalom tehát ugyanolyan beteg maradt, viszont nagy erővel keresi a bűnbakokat.