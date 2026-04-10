Zsidó éttermet rongáltak meg Münchenben

Ismeretlen tettesek támadást intéztek egy zsidó étterem ellen csütörtök éjjel München Maxvorstadt nevű kerületében. Az épület három ablakát betörték, majd pirotechnikai eszközöket, vélhetően tűzijátékokat dobtak be – közölte a német rendőrség.

2026. 04. 10. 18:39
Megrongáltak egy zsidó éttermet Münchenben - képünk illusztráció Fotó: MICHAEL NGUYEN Forrás: NurPhoto
A közlemény szerint a rendőrség éjfél körül kapta a riasztást, miután három hangos durranás rázta meg az éttermet és környékét. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy személyi sérülés nem történt, de több ezer euró értékű kár keletkezett. 

 Megrongáltak egy zsidó éttermet Münchenben. Illusztráció (Fotó: DPA/Felix Horhager)

Hozzátették, hogy az elkövetők kiléte egyelőre nem ismert. A rendőrség antiszemita bűncselekmény gyanújával indított nyomozást, majd átadta az ügyet a politikai indíttatású bűncselekmények vizsgálatában illetékes állambiztonsági szolgálatnak. 

Az incidens az Eclipse Grillbar nevű étteremben történt, amely München első autentikus zsidó éttermeként ismert. 

A zsidó származású tulajdonosok maguk is antiszemita indíttatású bűncselekményre gyanakodnak – közölte képviselőjük a DPA német hírügynökséggel. Grigori Dratva, a tulajdonos sógora azt is elmondta, hogy a 2007 óta működő éttermet sohasem érte fenyegetés, a támadásnak semmilyen konkrét előzménye nem volt. Hozzátette, hogy nem hagyják magukat megfélemlíteni, a betört ablakokat ideiglenesen bedeszkázzák, és újra megnyitják az éttermet.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Bayer Zsolt
idezojelekszerbia

Még egy „tisztakezű rendszerváltó”

Bayer Zsolt avatarja

A Szerbiában pedofília miatt megvádolt tiszás gazember után itt a másik „tisztakezű”.

