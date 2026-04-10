Zsidó éttermet rongáltak meg Münchenben

A közlemény szerint a rendőrség éjfél körül kapta a riasztást, miután három hangos durranás rázta meg az éttermet és környékét. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy személyi sérülés nem történt, de több ezer euró értékű kár keletkezett.

Megrongáltak egy zsidó éttermet Münchenben. Illusztráció (Fotó: DPA/Felix Horhager)

Hozzátették, hogy az elkövetők kiléte egyelőre nem ismert. A rendőrség antiszemita bűncselekmény gyanújával indított nyomozást, majd átadta az ügyet a politikai indíttatású bűncselekmények vizsgálatában illetékes állambiztonsági szolgálatnak.

Az incidens az Eclipse Grillbar nevű étteremben történt, amely München első autentikus zsidó éttermeként ismert.

A zsidó származású tulajdonosok maguk is antiszemita indíttatású bűncselekményre gyanakodnak – közölte képviselőjük a DPA német hírügynökséggel. Grigori Dratva, a tulajdonos sógora azt is elmondta, hogy a 2007 óta működő éttermet sohasem érte fenyegetés, a támadásnak semmilyen konkrét előzménye nem volt. Hozzátette, hogy nem hagyják magukat megfélemlíteni, a betört ablakokat ideiglenesen bedeszkázzák, és újra megnyitják az éttermet.

