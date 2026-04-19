Újabb zsinagógát próbáltak felgyújtani Londonban + videó

Az elmúlt időszakban Finchley, Golders Green és Hendon városrészekben is megpróbáltak felgyújtani zsinagógákat vagy zsidó közösségi intézményeket. A legnagyobb kárt a március végén Golders Greenben elkövetett támadás okozta: itt a Hatzola (héberül Mentőszervezet) nevű zsidó jótékonysági egylet négy mentőautóját gyújtották fel. A járművek egy zsinagóga mellett parkoltak.

A biztonsági kamerák rögzítették, ahogy a maszkot viselő tettesek éghető folyadékkal leöntik, majd felgyújtják a négy mentőautót.

A járművek teljesen kiégtek, a felszerelésükhöz tartozó oxigénpalackok felrobbantak, és a detonációk károkat okoztak a környező épületekben.