Londonzsinagógatámadás

Újabb zsinagógát próbáltak felgyújtani Londonban + videó

Újabb londoni zsinagógát próbáltak felgyújtani egyelőre ismeretlen tettesek. Ez néhány héten belül a negyedik hasonló gyújtogatásos támadási kísérlet londoni zsidó vallási intézmények ellen.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 13:53
Zsinagógát támadtak meg Londonban Fotó: JUSTIN TALLIS Forrás: AFP
A 300 ezres lélekszámú brit zsidó lakosság polgári védelmére és az antiszemita támadások nyilvántartására alakult szervezet, a Community Security Trust (CST) vasárnapi tájékoztatása szerint ezúttal az északnyugat-londoni Harrow kerület Kenton United Synagogue nevű zsinagógájában történt gyújtogatási kísérlet, de az épület belső terében csak minimális kár keletkezett. Személyi sérülés nem történt. 

Police officers stand on duty at a cordon near to the Finchley Reform Synagogue, in the North Finchley area of north London, on April 15, 2026, following an attack on the synagogue in the early hours of the morning. Britain's Metropolitan Police said on April 15 they are seeking two suspects following an attempted arson attack at Finchley Reform Synagogue in north London, where bottles thought to have contained petrol were thrown at the building.
Ismét zsinagógát próbáltak felgyújtani Londonban Fotó: TOBY SHEPHEARD / AFP

Az elmúlt időszakban Finchley, Golders Green és Hendon városrészekben is megpróbáltak felgyújtani zsinagógákat vagy zsidó közösségi intézményeket. A legnagyobb kárt a március végén Golders Greenben elkövetett támadás okozta: itt a Hatzola (héberül Mentőszervezet) nevű zsidó jótékonysági egylet négy mentőautóját gyújtották fel. A járművek egy zsinagóga mellett parkoltak. 

A biztonsági kamerák rögzítették, ahogy a maszkot viselő tettesek éghető folyadékkal leöntik, majd felgyújtják a négy mentőautót.

A járművek teljesen kiégtek, a felszerelésükhöz tartozó oxigénpalackok felrobbantak, és a detonációk károkat okoztak a környező épületekben. 

A Scotland Yard antiszemita gyűlölet vezérelte bűncselekményeknek minősítette ezeket az incidenseket, de közölte, hogy a vizsgálatban részt vesznek az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnokságának (Counter Terrorism Policing London, CTPL) nyomozói is. 

 

Az érintett észak-londoni kerületekben él a brit főváros zsidó lakosságának nagy többsége. A korábbi támadások után több gyanúsítottat őrizetbe vettek, három személy ellen már vádat is emeltek. A vasárnapi újabb támadás után Sir Ephraim Mirvis, Nagy-Britannia országos főrabbija kiemelte, hogy a legutóbbi három gyújtogatási kísérlet nem egészen egy hét alatt történt. 

A főrabbi szerint ez azt mutatja, hogy tartós, egyre nagyobb lendületű erőszakcselekmény-sorozat zajlik a brit zsidó közösség ellen. A Scotland Yard közölte, hogy jelentősen megerősítette járőrtevékenységét az észak-londoni kerületekben – közölte az MTI.

Borítókép: Ismét zsinagógát próbáltak felgyújtani Londonban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu