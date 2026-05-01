Teljes káosz és botrányos játékvezetés a Tatabánya sorsdöntő mérkőzésén

A Tatabánya férfi-kézilabdacsapata a visszavágón 37-34-re nyert a bosnyák Izvidac ellen a harmadik számú kupasorozat, az Európa-kupa elődöntőjében, így összesítésben egy góllal a Tatabánya jutott be a döntőbe – a két mérkőzéses párharcban vagy a szlovén Celje, vagy az északmacedón Ohrid lesz az ellenfél. A mérkőzés főszereplői mégis a norvég játékvezetők voltak, akik az egész meccsen 16 kiállítást osztottak ki, az első félidő végén volt olyan is, hogy a Tatabánya hármas emberhátrányban játszott.

2026. 05. 01. 18:46
Fotó: Havran Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Kicentizte a Tatabánya, de megvan a történelmi kupadöntő

Andó a lehető legjobbkor védett megint hetest, de utána a túloldalt Krakovszki Bence keze is megingott – aki a következő Tatabánya-támadásnál javította a hibáját. Az 58. percben már összesítésben a kétgólos előnyért mentek a hazaiak, de Grigoras fejen dobta Aldin Alihodzic kapust, így a Tatabánya emberhátrányban fejezte be a meccset. 

Patrick Toniazzo Lemos aztán egy perccel később betört, és ezzel 37-33-ra vezetett a Tatabánya, innen pedig már nem engedte ki a kezéből a továbbjutást, a Bányász története során először játszhat európai kupadöntőt! 

A másik ágon a szlovén Celje az első mérkőzésen 27-26-ra nyert az északmacedón Ohrid ellen, a visszavágót pénteken 19 órakor rendezik. Ebben a sorozatban a döntő is oda-visszavágóból áll.

KÉZILABDA, FÉRFI EURÓPA-KUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Mol Tatabánya KC–RK Izvidac (bosnyák) 37-34 (20-19)
A Tatabánya jutott a döntőbe 68-67-es összesítéssel.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
