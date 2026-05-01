Teljes káosz és botrányos játékvezetés a Tatabánya sorsdöntő mérkőzésén

Kicentizte a Tatabánya, de megvan a történelmi kupadöntő

Andó a lehető legjobbkor védett megint hetest, de utána a túloldalt Krakovszki Bence keze is megingott – aki a következő Tatabánya-támadásnál javította a hibáját. Az 58. percben már összesítésben a kétgólos előnyért mentek a hazaiak, de Grigoras fejen dobta Aldin Alihodzic kapust, így a Tatabánya emberhátrányban fejezte be a meccset.

Patrick Toniazzo Lemos aztán egy perccel később betört, és ezzel 37-33-ra vezetett a Tatabánya, innen pedig már nem engedte ki a kezéből a továbbjutást, a Bányász története során először játszhat európai kupadöntőt!

A másik ágon a szlovén Celje az első mérkőzésen 27-26-ra nyert az északmacedón Ohrid ellen, a visszavágót pénteken 19 órakor rendezik. Ebben a sorozatban a döntő is oda-visszavágóból áll.