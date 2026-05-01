Guardiola nevetséges magyarázattal állt elő, beszólt a PSG-nek és a Bayernnek is

– Felkészültünk egy újabb döntőre. Az Everton még a nemzetközi kupaszereplésre hajt, szóval nem lesz könnyű dolgunk. Nagyszerű a védekezése, David Moyes pontosan tudja, mit csinál. De mi is tudjuk, hogy mi a tét – fordította komolyra a szót Guardiola, aki a sérültek kapcsán elmondta, Rúben Dias és Josko Gvardiol még nem áll készen a visszatérésre, ahogyan Rodri sem edzett még a társaival.

Premier League, a két bajnokaspiráns hátralévő mérkőzései 1. Arsenal 73 pont/34 meccs 2. Manchester City 70 pont/33 meccs Fulham (o)

West Ham (i)

Burnley (o)

Crystal Palace (i) Everton (i)

Brentford (o)

Bournemouth (i)

Crystal Palace (o)

Aston Villa (o)