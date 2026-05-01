Dokumentumfilm készült a román kommunisták kínzásaiba belehalt vértanú papról

A fiatal lelkipásztor útja Orosházára vezetett, ahol káplánként szolgált, majd a második világháború kitörésekor tábori lelkészként kísérte a katonákat a frontvonalra. A háború után a hitoktatásnak és az ifjúság nevelésének szentelte magát az egyházmegyében, hittel és alázattal építve a közösséget a romokon. Szolgálata azonban szálka volt a kiépülő diktatúra szemében.

Nagyváradon hunyt el a börtönben elszenvedett kínzások következtében, mindössze 33 évesen – krisztusi korban.

Holtában sem nyugodhatott

Györgypál Albert a nagyváradi „kis Házsongárdban”, az Olaszi temetőben lett eltemetve. Ez volt az a sírkert, amelyet 2009–2012 között számolt fel végleg a nagyváradi román többségű önkormányzat, kegyeletsértések özönét elkövetve. A boldoggá avatás előtt álló vértanú pap hamvait akkorra már a helyi Barátok temploma kriptájába menekítette Tempfli József, a nagyváradi római katolikus egyházmegye kiérdemesült püspöke.