györgypál albert serfőző levente vértanú pap dokumentumfilm

Dokumentumfilm készült a román kommunisták kínzásaiba belehalt vértanú papról

A Györgypál Albertről szóló Rongyosan az Isten előtt című alkotást Szegeden mutatják be május 19-én.

Balázs D. Attila
2026. 05. 01. 17:40
Györgypál Albert vértanú pap Forrás: RomKat
A fiatal lelkipásztor útja Orosházára vezetett, ahol káplánként szolgált, majd a második világháború kitörésekor tábori lelkészként kísérte a katonákat a frontvonalra. A háború után a hitoktatásnak és az ifjúság nevelésének szentelte magát az egyházmegyében, hittel és alázattal építve a közösséget a romokon. Szolgálata azonban szálka volt a kiépülő diktatúra szemében. 

Nagyváradon hunyt el a börtönben elszenvedett kínzások következtében, mindössze 33 évesen – krisztusi korban.

 

Holtában sem nyugodhatott

Györgypál Albert a nagyváradi „kis Házsongárdban”, az Olaszi temetőben lett eltemetve. Ez volt az a sírkert, amelyet 2009–2012 között számolt fel végleg a nagyváradi román többségű önkormányzat, kegyeletsértések özönét elkövetve. A boldoggá avatás előtt álló vértanú pap hamvait akkorra már a helyi Barátok temploma kriptájába menekítette Tempfli József, a nagyváradi római katolikus egyházmegye kiérdemesült püspöke.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
