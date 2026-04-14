Rendőrök törtek be a templomba Nagyváradon

Komoly visszhangot váltott ki egy közösségi médiában megjelent bejegyzés, amely szerint román rendőrök hatoltak be a premontrei templomba Nagyváradon. A brutális intézkedés közvetlenül a magyar választásokat követően történt.

2026. 04. 14. 9:10
Fejes Rudolf Anzelm apát Forrás: Facebook/Váradhegyfoki Prépostság
A tervezett kilakoltatás napján, kedden reggel csendőrök jelentek meg a premontrei rendháznál. A román rendőrök éppen most hatolnak be a premontrei templomba, hogy előállítsák az apátot. Ez történik azonnal a választások másnapján – írja közösségi oldalán egy magyar újságíró. A Bihari Napló tudósítása szerint az iskola felőli oldalon zárva volt az ajtó, így nem tudtak bemenni az épületbe, ezért a templomon keresztül próbálkoztak. Ott azonban épp zajlott a reggeli mise, így pár perc múlva kijöttek onnan. 

Támogatók demonstráltak korábban az apát kilakoltatása ellen (Fotó: Maszol.ro)

Az eset előzménye, hogy korábban végrehajtási eljárás indult az egyházi ingatlan kiürítésére. A hatóságok rendőri és csendőri jelenlét mellett készültek kilakoltatni Fejes Rudolf Anzelm apátot egy, a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság tulajdonában álló épületből.

A katolikus papot egy olyan római katolikus egyházi ingatlanból akarják eltávolítani, amelyet a román törvények szerint nem lehetne így elvenni vagy hatósági erővel kiüríteni – írta korábban a lapunkhoz eljuttatott közleményében a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság.

A végrehajtótól kapott értesítést múlt héten osztotta meg a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság Facebook-oldalán. Mint írják, a helyzetet még súlyosabbá teszi, hogy a kilakoltatás alapjául szolgáló bírósági végzés ellen alkotmányossági kifogás van folyamatban, de azt várhatóan csak évek múlva bírálják el.

A rend jogi képviselete hangsúlyozta: álláspontjuk szerint az ingatlan kiürítése jelenlegi formájában törvénysértő.

Németh Zsolt, az országgyűlés külügyi bizottságának elnöke szerint,

sajnos a nem elszigetelt eset rávilágít, hogy Románia nemzetközi kötelezettségei ellenére az egyházi ingatlanok visszaadása akadozik. A kézenfekvő megoldáshoz nélkülözhetetlen a román hatóságok politikai akarata.

Borítókép: Fejes Rudolf Anzelm apát (Forrás: Facebook/Váradhegyfoki Prépostság) 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
