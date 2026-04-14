Rendőrök törtek be a templomba Nagyváradon

A tervezett kilakoltatás napján, kedden reggel csendőrök jelentek meg a premontrei rendháznál. A román rendőrök éppen most hatolnak be a premontrei templomba, hogy előállítsák az apátot. Ez történik azonnal a választások másnapján – írja közösségi oldalán egy magyar újságíró. A Bihari Napló tudósítása szerint az iskola felőli oldalon zárva volt az ajtó, így nem tudtak bemenni az épületbe, ezért a templomon keresztül próbálkoztak. Ott azonban épp zajlott a reggeli mise, így pár perc múlva kijöttek onnan.

Támogatók demonstráltak korábban az apát kilakoltatása ellen (Fotó: Maszol.ro)

Az eset előzménye, hogy korábban végrehajtási eljárás indult az egyházi ingatlan kiürítésére. A hatóságok rendőri és csendőri jelenlét mellett készültek kilakoltatni Fejes Rudolf Anzelm apátot egy, a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság tulajdonában álló épületből.

A katolikus papot egy olyan római katolikus egyházi ingatlanból akarják eltávolítani, amelyet a román törvények szerint nem lehetne így elvenni vagy hatósági erővel kiüríteni – írta korábban a lapunkhoz eljuttatott közleményében a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság.