Rendőri erővel lakoltatnák ki a nagyváradi premontrei apátot kedden

2026. április 14-én, kedden 9 órakor egy román végrehajtó rendőrökkel és csendőrökkel akarja kilakoltatni Fejes Rudolf Anzelmet, a Nagyváradhegyfoki Premontrei Prépostság szerzetes papját. Olyan római katolikus egyházi ingatlanból akarják eltávolítani, amelyet a román törvények szerint nem lehetne így elvenni vagy hatósági erővel kiüríteni – írja lapunkhoz eljuttatott közleményében a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság. Mint írják, a helyzetet még súlyosabbá teszi, hogy a kilakoltatás alapjául szolgáló bírósági végzés ellen alkotmányossági kifogás van folyamatban, de azt várhatóan csak évek múlva bírálják el.

A kilakoltatást február végén elnapolták, most újabb időpontot tűztek ki Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát kilakoltatására – számol be a Maszol.ro. A nagyváradi önkormányzat kényszerintézkedését a bíróság alapfokon január végén hagyta jóvá – számolnak be. Annak ellenére, hogy fellebbezett az apát, a kilakoltatás végrehajtandó, a bírósági végrehajtó pedig előzetesen február 23-ra hirdette ki a kilakoltatást. Arra az alkalomra több száz hívő gyűlt össze a templom előtt, az intézkedést pedig a polgármesteri hivatal kérésére ideiglenesen elhalasztották, mert szerintük „közvetlenül befolyásolta volna az oktatási tevékenységet”. Az apát úgy vélte, hogy a civil kiállás miatt maradhatott az épületben. „Nem akartak erőszakkal ennyi nép előtt betörni hozzám” – mondta.