fejes rudolf anzelm premontrei rend németh zsolt nagyvárad hegyfoki premontrei prépostság váradhegyfoki premontrei prépostság

Rendőri erővel lakoltatnák ki a nagyváradi premontrei apátot kedden

Rendőri és csendőri kísérettel készül kilakoltatni a végrehajtó Fejes Rudolf Anzelm premontrei apátot egy nagyváradi egyházi ingatlanból, noha az ügyben még alkotmányossági kifogás is folyamatban van. Az épületet a hatályos törvények alapján nem lehetne ilyen módon kiüríteni – közölte a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság jogi képviselete.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 19:31
Februárban tucatnyian imádkoztak békésen az apát kilakoltatása ellen Forrás: Maszol.ro
2026. április 14-én, kedden 9 órakor egy román végrehajtó rendőrökkel és csendőrökkel akarja kilakoltatni Fejes Rudolf Anzelmet, a Nagyváradhegyfoki Premontrei Prépostság szerzetes papját. Olyan római katolikus egyházi ingatlanból akarják eltávolítani, amelyet a román törvények szerint nem lehetne így elvenni vagy hatósági erővel kiüríteni – írja lapunkhoz eljuttatott közleményében a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság. Mint írják, a helyzetet még súlyosabbá teszi, hogy a kilakoltatás alapjául szolgáló bírósági végzés ellen alkotmányossági kifogás van folyamatban, de azt várhatóan csak évek múlva bírálják el. 

A kilakoltatást február végén elnapolták, most újabb időpontot tűztek ki Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát kilakoltatására – számol be a Maszol.ro. A nagyváradi önkormányzat kényszerintézkedését a bíróság alapfokon január végén hagyta jóvá – számolnak be. Annak ellenére, hogy fellebbezett az apát, a kilakoltatás végrehajtandó, a bírósági végrehajtó pedig előzetesen február 23-ra hirdette ki a kilakoltatást. Arra az alkalomra több száz hívő gyűlt össze a templom előtt, az intézkedést pedig a polgármesteri hivatal kérésére ideiglenesen elhalasztották, mert szerintük „közvetlenül befolyásolta volna az oktatási tevékenységet”. Az apát úgy vélte, hogy a civil kiállás miatt maradhatott az épületben. „Nem akartak erőszakkal ennyi nép előtt betörni hozzám” – mondta.

A portál kiemeli, hogy most kedden nem lesz oktatás, még tartani fog a húsvéti vakáció, az apát fellebbezési kérelmét pedig továbbra sem bírálta el a nagyváradi ítélőtábla. Florin Birta, a város polgármestere korábban azt mondta, hogy a kilakoltatás nem a templomon keresztül, hanem a Mihai Eminescu néven működő főgimnáziumon át történik. Hangsúlyozta azt is, hogy az apátot csak az iskolaépülethez tartozó helyiségekből lakoltatják ki, a templom nem érintett a történetben.

A portál felidézte, hogy a premontrei rend már rengeteg peren van túl. A rendház tulajdonában ugyanis egy teljes épületegyüttes volt, beleértve a napjainkban Mihai Eminescu néven működő főgimnázium épületét is, amelyet a nagyváradi önkormányzat egy 20 millió eurós uniós támogatás révén akar felújítani. Ez a rész mindig is oktatási intézmény volt, viszont a rendház helyiségeiből még a kommunizmusban sem lakoltatták ki a szerzeteseket. A több mint háromszáz éves iskolaépület felújítását már évek óta tervezik. Idén jelentették be, hogy nyáron kezdhetik el a tatarozást, amely három évig fog tartani – írják.

A végrehajtótól kapott értesítést csütörtökön osztotta meg a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság Facebook-oldalán. Aznap kézbesítették neki a szerdán keltezett iratot, amely szerint – mivel nem tett eleget a felszólításnak, és nem hagyta el az Úri utcai épületet – április 14-én, azaz jövő kedden reggel 9 órakor végrehajtják a kilakoltatását a rendházból.

Németh Zsolt március végén járt Nagyváradon és kereste fel a rendházából kilakoltatásra ítélt Fejes Anzelmet, a premontrei rend apátját – amelyről Facebook-posztjában is beszámolt. Mint felidézte, a 900 éves rend 900 éve gazdagítja Nagyvárad életét és kifejezte szolidaritását vele és a katolikus hívekkel. Hangsúlyozta, a premontrei rend elhúzódó tulajdonjogi vitában áll a helyi önkormányzattal. Az országgyűlés külügyi bizottságának elnöke kiemelte,

„sajnos a nem elszigetelt eset rávilágít, hogy Románia nemzetközi kötelezettségei ellenére az egyházi ingatlanok visszaadása akadozik. A kézenfekvő megoldáshoz nélkülözhetetlen a román hatóságok politikai akarata.”

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu