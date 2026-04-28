Wáberer György és a mesés vagyona: ki valójában Magyar Péter milliárdos támogatója?

Csakhogy a hatóságok nem díjazták a módszert, aminek következtében kirobbant a rendszerváltás utáni egyik legnagyobb bankbotrány, Wáberer és cége viszont nem került bíróság elé, őket nem vádolták törvénytelenséggel. (Nem mellékes, hogy Kunos erősen kapcsolódott a kommunista, később az MSZP–SZDSZ-féle elithez.) Az ügyészség 1994-ben lakossági bejelentések után kezdett el vizsgálódni Kunosék gyakorlatával kapcsolatban: a bankárt végül két és fél év börtönbüntetésre ítélték.
Az akkori balliberális sajtóban látványosan mentegetni próbálták Wáberer György patrónusát. A Népszava-cikkben konkrétan arra jutottak, hogy Kunos nem követett el jogellenes cselekményt. Nemcsak a médiában, hanem politikai szinten is megkezdődött az elítélt bankár mosdatása. Ebben kulcsszerepet vállalt a mostanában a Tisza Párt körül legyeskedő Wáberer György is: 1998 júniusában, még az ítélet előtt benyújtottak egy kegyelmi kérelmet az Igazságügyi Minisztériumhoz, amit sajtóértesülések szerint a szocialista tárcavezető, Vastagh Pál támogatott.
