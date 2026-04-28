Magyar PéteragrobankWáberer György

Wáberer György és a mesés vagyona: ki valójában Magyar Péter milliárdos támogatója?

Az üzletember nem vetetette meg a kétes módszereket sem.

Munkatársunktól
2026. 04. 28. 8:05
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csakhogy a hatóságok nem díjazták a módszert, aminek következtében kirobbant a rendszerváltás utáni egyik legnagyobb bankbotrány, Wáberer és cége viszont nem került bíróság elé, őket nem vádolták törvénytelenséggel. (Nem mellékes, hogy Kunos erősen kapcsolódott a kommunista, később az MSZP–SZDSZ-féle elithez.) Az ügyészség 1994-ben lakossági bejelentések után kezdett el vizsgálódni Kunosék gyakorlatával kapcsolatban: a bankárt végül két és fél év börtönbüntetésre ítélték. 

Wáberer György aláírásgyűjtést kezdeményezett a jogerősen elítélt baloldali bankár, Kunos Péter érdekében. (Forrás: Arcanum/168 Óra)

Az akkori balliberális sajtóban látványosan mentegetni próbálták Wáberer György patrónusát. A Népszava-cikkben konkrétan arra jutottak, hogy Kunos nem követett el jogellenes cselekményt. Nemcsak a médiában, hanem politikai szinten is megkezdődött az elítélt bankár mosdatása. Ebben kulcsszerepet vállalt a mostanában a Tisza Párt körül legyeskedő Wáberer György is: 1998 júniusában, még az ítélet előtt benyújtottak egy kegyelmi kérelmet az Igazságügyi Minisztériumhoz, amit sajtóértesülések szerint a szocialista tárcavezető, Vastagh Pál támogatott.

Csakhogy jött a kormányváltás, és az új tárcavezető, Dávid Ibolya nem javasolta a köztársasági elnöknek a teljesítést. A SZDSZ-es Göncz Árpád ennek ellenére aláírta a beadványt, amit Dávid Ibolya nem volt hajlandó ellenjegyezni. 

Wáberer György erre rácsatlakozva levélben fordult a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz, megkeresésében azt írta, hogy támogatja az elítélt baloldali bankár felmentésére irányuló kérvényt, éppen ezért aláírásgyűjtést kezdeményezett az ügyben.

A 168 Órának elárulta azt is, hogy az eljárás során őt is kihallgatták a rendőrök, majd barátja védelmében leszögezte, hogy az Agrobank-ügyben nincsenek károk, se károsultak, se vesztegetők, se vesztegetettek. Kunos Péter börtönbe vonult, de büntetését nem töltötte le teljes egészében, idő előtt feltételesen szabadlábra helyezték.

Az Ellenpont rámutatott: egykori pártfogoltja, Wáberer György pedig nekilátott gazdasági birodalmának kiépítéséhez, kétes megítélésű alapokról indulva. Az addigra már a többségi tulajdonában lévő Volán Tefu a kilencvenes évek végén, kétezres évek elején rendszerint közel 10 milliárd forintos éves árbevételt ért el, és évente 1,5–2 milliárd forintos nyereséget termelt. Ez alapján kifejezetten sikeres középvállalatnak számított.

2002-ben cégével felvásárolta a hazai fuvarozási piac másik jelentős (nemzetközi) szereplőjét, a Hungarocamiont. Ezzel piacvezető lett régiós szinten, és Waberer’s névvel kezdetét vette a nemzetközi brandépítés. A kézezres évek közepére alakult ki az a struktúra, a Waberer’s International Nyrt., amellyel a nagyvállalkozó egészen 2016-ig nyomult a nemzetközi fuvarozási piacon, amikor eladta a részesedéseit a cégben. 

Borítókép: Wáberer György (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
