Wáberer György és a mesés vagyona: ki valójában Magyar Péter milliárdos támogatója?

Csakhogy jött a kormányváltás, és az új tárcavezető, Dávid Ibolya nem javasolta a köztársasági elnöknek a teljesítést. A SZDSZ-es Göncz Árpád ennek ellenére aláírta a beadványt, amit Dávid Ibolya nem volt hajlandó ellenjegyezni.

Wáberer György erre rácsatlakozva levélben fordult a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz, megkeresésében azt írta, hogy támogatja az elítélt baloldali bankár felmentésére irányuló kérvényt, éppen ezért aláírásgyűjtést kezdeményezett az ügyben.

A 168 Órának elárulta azt is, hogy az eljárás során őt is kihallgatták a rendőrök, majd barátja védelmében leszögezte, hogy az Agrobank-ügyben nincsenek károk, se károsultak, se vesztegetők, se vesztegetettek. Kunos Péter börtönbe vonult, de büntetését nem töltötte le teljes egészében, idő előtt feltételesen szabadlábra helyezték.

Az Ellenpont rámutatott: egykori pártfogoltja, Wáberer György pedig nekilátott gazdasági birodalmának kiépítéséhez, kétes megítélésű alapokról indulva. Az addigra már a többségi tulajdonában lévő Volán Tefu a kilencvenes évek végén, kétezres évek elején rendszerint közel 10 milliárd forintos éves árbevételt ért el, és évente 1,5–2 milliárd forintos nyereséget termelt. Ez alapján kifejezetten sikeres középvállalatnak számított.

2002-ben cégével felvásárolta a hazai fuvarozási piac másik jelentős (nemzetközi) szereplőjét, a Hungarocamiont. Ezzel piacvezető lett régiós szinten, és Waberer’s névvel kezdetét vette a nemzetközi brandépítés. A kézezres évek közepére alakult ki az a struktúra, a Waberer’s International Nyrt., amellyel a nagyvállalkozó egészen 2016-ig nyomult a nemzetközi fuvarozási piacon, amikor eladta a részesedéseit a cégben.