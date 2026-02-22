Rendkívüli

Orbán Viktor bejelentése: Megállítjuk az ukrán hadikölcsön folyósítását, amíg nem indul újra az olajszállítás

ukránBrüsszelUkrajnaOrbán Viktorolajválasztáskatona

Orbán Balázs: „Jó ötlet” az ukránok szerint elzárni az olajszállítást és ezzel javítani a Tisza Párt választási kampányát

Felháborító kijelentéseket tett egy ukrán katona és blogger. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán osztotta meg Kirilo Szazonov drámai forgatókönyvét, miszerint Ukrajna és Brüsszel összejátszhat annak érdekében, hogy az április 12-i választásokon legyőzzék Orbán Viktort és a Fidesz politikai táborát.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 11:19
Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója Forrás: Facebook/Orbán Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Balázs közösségi oldalán osztotta meg a videót amelyben az ukrán blogger ironikus hangvételű, ám politikailag súlyos mondanivalója szerint a „ravasz Ukrajna” és az Európai Unió vezetése állítólag azért akadályozná az orosz olaj Magyarországra jutását, hogy ezzel üzemanyagválságot idézzen elő, felhajtsa a benzinárakat, és társadalmi elégedetlenséget keltsen a választások előtt.

Ukrán blogger
Kirilo Szazonov (Fotó: Ellenpont)

Vagyis Ukrajna és Brüsszel összeesküdtek, hogy segítsék Orbán ellenfeleit: nem engedik az orosz olajat Magyarországra, ami üzemanyagválsághoz, benzinár-emelkedéshez és a Fidesz választási vereségéhez vezet.

Ukrán blogger: Végrehajtjuk a tervet

A videó végén Szazonov a magyar külügyminiszternek, Szijjártó Péternek üzent.

Tehát az orosz–magyar olajvezeték leállása benzinár-emelkedéshez és Orbán választási vereségéhez vezethet. Szijjártó nem is vagy olyan buta, mint amilyennek tűnsz, ez már nem kijelentés, ez egy jó ötlet! Köszönjük, végrehajtjuk!

– fogalmazott az ukrán katona.

A tét már nem is pusztán a benzin ára hanem a választás kimenetele, az, hogy Magyarország sorsáról Budapesten döntenek-e, vagy külföldi hatalmi játszmák árnyékában.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Forrás: Facebook/Orbán Balázs) 

add-square Ukrán és brüsszeli beavatkozás a magyar választásba

Ukrajna irányából egyre durvább fenyegetések érkeznek

Ukrán és brüsszeli beavatkozás a magyar választásba 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Csíkszívó Péter kalandjai – Első nap

Bayer Zsolt avatarja

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint Magyar Péter biztosan hazudott a Tisza jelöltjei által gyűjtött aláírások számáról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu