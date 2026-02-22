Orbán Balázs közösségi oldalán osztotta meg a videót amelyben az ukrán blogger ironikus hangvételű, ám politikailag súlyos mondanivalója szerint a „ravasz Ukrajna” és az Európai Unió vezetése állítólag azért akadályozná az orosz olaj Magyarországra jutását, hogy ezzel üzemanyagválságot idézzen elő, felhajtsa a benzinárakat, és társadalmi elégedetlenséget keltsen a választások előtt.
Orbán Balázs: „Jó ötlet” az ukránok szerint elzárni az olajszállítást és ezzel javítani a Tisza Párt választási kampányát
Felháborító kijelentéseket tett egy ukrán katona és blogger. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán osztotta meg Kirilo Szazonov drámai forgatókönyvét, miszerint Ukrajna és Brüsszel összejátszhat annak érdekében, hogy az április 12-i választásokon legyőzzék Orbán Viktort és a Fidesz politikai táborát.
Vagyis Ukrajna és Brüsszel összeesküdtek, hogy segítsék Orbán ellenfeleit: nem engedik az orosz olajat Magyarországra, ami üzemanyagválsághoz, benzinár-emelkedéshez és a Fidesz választási vereségéhez vezet.
Ukrán blogger: Végrehajtjuk a tervet
A videó végén Szazonov a magyar külügyminiszternek, Szijjártó Péternek üzent.
Tehát az orosz–magyar olajvezeték leállása benzinár-emelkedéshez és Orbán választási vereségéhez vezethet. Szijjártó nem is vagy olyan buta, mint amilyennek tűnsz, ez már nem kijelentés, ez egy jó ötlet! Köszönjük, végrehajtjuk!
– fogalmazott az ukrán katona.
A tét már nem is pusztán a benzin ára hanem a választás kimenetele, az, hogy Magyarország sorsáról Budapesten döntenek-e, vagy külföldi hatalmi játszmák árnyékában.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Terror Lembergben: letartóztattak egy nőt a feltételezett támadással kapcsolatban
A robbanásban egy rendőrnő életét vesztette, 25-en megsérültek.
Riadót fújtak Amerikában: Kína új generációs nukleáris fegyvereken dolgozhat
Peking már kísérleti robbantást is végrehajthatott.
Ukrajna Brüsszellel és a magyar ellenzékkel szövetkezve zsarolja Magyarországot
Az ukránok és az EU célja, hogy káoszt idézzenek elő Magyarországon.
Dánia lépése után hoppon maradnak az ukránok
Koppenhága májustól szűkítené a különleges védelmi rendszer jogosultjainak körét.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Terror Lembergben: letartóztattak egy nőt a feltételezett támadással kapcsolatban
A robbanásban egy rendőrnő életét vesztette, 25-en megsérültek.
Riadót fújtak Amerikában: Kína új generációs nukleáris fegyvereken dolgozhat
Peking már kísérleti robbantást is végrehajthatott.
Ukrajna Brüsszellel és a magyar ellenzékkel szövetkezve zsarolja Magyarországot
Az ukránok és az EU célja, hogy káoszt idézzenek elő Magyarországon.
Dánia lépése után hoppon maradnak az ukránok
Koppenhága májustól szűkítené a különleges védelmi rendszer jogosultjainak körét.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!