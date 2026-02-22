Orbán Balázs: „Jó ötlet” az ukránok szerint elzárni az olajszállítást és ezzel javítani a Tisza Párt választási kampányát

Orbán Balázs közösségi oldalán osztotta meg a videót amelyben az ukrán blogger ironikus hangvételű, ám politikailag súlyos mondanivalója szerint a „ravasz Ukrajna” és az Európai Unió vezetése állítólag azért akadályozná az orosz olaj Magyarországra jutását, hogy ezzel üzemanyagválságot idézzen elő, felhajtsa a benzinárakat, és társadalmi elégedetlenséget keltsen a választások előtt.

Kirilo Szazonov (Fotó: Ellenpont)