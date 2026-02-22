Rendkívüli

Orbán Viktor bejelentése: Megállítjuk az ukrán hadikölcsön folyósítását, amíg nem indul újra az olajszállítás

Ilyen botrány még nem volt az olimpián, Izrael a saját csapatát zárta ki

Izrael visszaléptette a saját bobcsapatát, amely így nem fejezheti be a szereplését a milánói–cortinai téli olimpia utolsó napján ma, azaz vasárnap. Ilyen bizarr botrány még nem volt a játékokon: az egyik izraeli versenyző betegnek hazudta magát, mert csak így lehetett volna változtatni a felálláson. Izrael azonban nem tusolta el az orvosi vizsgálat meghamisítását, hanem a hatóságok megtévesztése miatt kizárta a saját csapatát az olimpiáról.

2026. 02. 22. 12:31
Megtévesztették a hatóságokat az izraeli bobosok annak érdekében, hogy társuk is szerepelhessen, de végül inkább visszaléptették őket az olimpiáról Fotó: TIZIANA FABI Forrás: AFP
Izrael vasárnap hajnalban kizárta saját olimpiai bobcsapatát a hivatalos szervek félrevezetése miatt, mert az egyik versenyző az orvosi vizsgálatának meghamisításával próbálta elérni, hogy a csapat egyik tartalék tagja, Ward Fawarseh versenyezhessen – közölte az Izraeli Olimpiai Bizottság, amely a tisztességes és sportszerű magatartással ellentétesnek nevezte a történteket. Így az izraeli férfi négyes nem fejezheti be a szereplését a milánói–cortinai téli olimpián.                                                   

Izrael kizárta a saját bobcsapatát a téli olimpia záró napján
Izrael kizárta a saját bobcsapatát a téli olimpia záró napján (Fotó: TIZIANA FABI / AFP)

Izrael szombaton, az első két futamban AJ Edelman, Menachem Chen, Uri Zisman és Omer Katz összeállításban indult. Vasárnap reggel a hivatalos program szerint azonban már Edelman, Chen, Fawarseh és Katz neve szerepelt a nevezési listán. Ha a Zisman helyére kerülő Fawarseh versenyezhetett volna, ő lett volna Izrael első, a drúz kisebbséghez tartozó olimpikonja. 

Hivatalosan azonban tartalékként érkezett a játékokra, és csak akkor indulhatott volna, ha valamelyik csapattag megsérül vagy megbetegedik.

A bobcsapat azt kérte, hogy a tartalékja is részt vehessen a versenyen, és ennek érdekében a csapat egyik tagja, társai biztatására azt állította, hogy rosszul van. Orvosi vizsgálatra is elment, és nyilatkozatot írt alá, hogy a bizottság jóváhagyást kérhessen a cserére.

A sportoló ezután elismerte, hogy helytelenül járt el. Tette miatt Izrael visszavonta a kérelmet és érvénytelenítette a cserét. A bizottság szerint a csapat magatartása helytelen volt, és ellentétes a fair play és a sportszerűség alapelveivel.

Az izraeli bobos az olimpia szellemiségével magyarázkodik

Vasárnap reggel az Instagramon közzétett nyilatkozatában Edelman azt írta, hogy mivel a csapat nem volt esélyes az éremszerzésre, nekik fontosabb volt, hogy a tartalékuk is lehetőséget kapjon az olimpiai részvételre. Kétségtelen, hogy ez összhangban van az olimpia szellemiségével (a részvétel a fontos, ugyebár). Ugyanakkor a hazugság így sem elfogadható.

Az első két szombati futam után Izrael a 24. helyen állt a 27 induló közül. A négyes már így is történelmet írt, hiszen Izrael első olimpiai bobcsapata volt.

