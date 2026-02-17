Rendkívüli

Békemenet lesz március 15-én

téli olimpia 2026amerikaibob

Siket gyermekek, 23 évesen sportágváltás – ő az új legidősebb egyéni téli olimpiai bajnok

Nem sokáig tartott ki az osztrák hódeszkás rekordja, az amerikai boblegenda az új csúcstartó. Elana Meyers Taylor a legidősebb egyéni téli olimpiai bajnokká vált 41 évesen, és pályafutása végén először ünnepelhetett ötkarikás aranyérmet, immáron kétgyermekes édesanyaként – a dobogóra korábban már öt másik alkalommal felállhatott az amerikai bobversenyző.

Wiszt Péter
2026. 02. 17. 11:35
Elana Meyers Taylor 41 évesen ért fel a csúcsra Fotó: AFP/Marco Bertorello
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Benjamin Karl egy hete megvédte címét a férfihódeszkások párhuzamos óriás-műlesiklásában a milánói–cortinai ötkarikás játékokon, így a norvég sílövőlegenda, Ole Einar Björndalen rekordját megdöntve a negyvenéves osztrák lett minden idők legidősebb téli olimpiai bajnoka egyéni versenyszámban. Hétfőn este aztán az amerikai Elana Meyers Taylor átvette a csúcstartó szerepét, miután az utolsó futamban az élre törve 41 évesen és 130 naposan megnyerte a női bobosok egyes versenyét.

Az amerikai Elana Meyers Taylor lett a női bobosok egyéni versenyszámában a 2026. évi téli olimpia bajnoka
Az amerikai Elana Meyers Taylor lett a női bobosok egyéni versenyszámában a 2026. évi téli olimpia bajnoka (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

Elana Meyers Taylor végre olimpiai bajnok lett

Az első három futam után még a világkupa-sorozatban győztes Laura Nolte vezetett előtte tizenöt századmásodperccel, de a németek világ- és Európa-bajnoka – aki kettesben diadalmaskodott az előző olimpián, Pekingben – a negyedik, utolsó futamot elrontotta. A pálya felső szakaszán többször is hibázott, a jégcső falának vágódott, és végül négy századdal elmaradt Meyers Taylortól. 

Az amerikai klasszisnak a mostani már az ötödik olimpiája volt, és eddig mindegyiken dobogóra állhatott, de aranyérmet most szerzett először. 

A kettesek között két-két ezüst- és bronzérme volt, míg Pekingben az akkor debütáló egyesben szintén második lett. A nála nem egészen egy évvel fiatalabb Kaillie Humphries szintén sorozatban az ötödik ötkarikás játékokon lett érmes – az első három alkalommal kanadai, utóbbi kettőn amerikai színekben. Az igazán nagy történet azonban a gyermekei és az áhított aranyérme miatt is inkább a négyszeres világbajnok Meyers Tayloré.

Az amerikai bobversenyző különleges története

Az amerikaifutballista–tengerészgyalogos édesapa és bobversenyző édesanya gyermekeként 1984-ben született Elana Meyers az atlantai olimpia előtt fáklyavivőként is segédkezett, akkor álmodta meg, hogy egy nap ő is ötkarikás bajnok lesz. Ezt eleinte softballjátékosként képzelte el. Csak azután váltott – 23 évesen(!) – a komolyabb szintű bobozásra, hogy kimaradt a 2008-as nyári olimpián indult amerikai softballválogatott keretéből.

A rasszista megjegyzésektől a teljes karrierje során szenvedő, mélyen keresztény sportoló 2014-ben házasodott össze a szintén bobos Nic Taylorral, akitől azóta két gyermeke született: 2020-ban Nico, majd 2022-ben Noah. 

Édesanyaként sincsen egyszerű dolga, ugyanis otthon jelnyelvvel próbál kommunikálni: mindkét gyermeke siketként született, Nico ráadásul Down-szindrómában is szenved. 

Ezek után pláne érthető, hogy azonnal a gyermekeit ölelte meg az aranyérem hétfő esti bebiztosítása után, majd a nyilatkozatában is sokat beszélt a családjáról.

– Nagyszerű család és csapat áll mögöttem. Az amerikai szövetség volt az, amelyik azt mondta nekem: »Figyelj, ez egy őrült ötlet, de megengedjük, hogy két gyereket, akik még csak nem is hallanak, mindenhova magaddal vigyél. Támogatni fogunk.« Nagyon sok dolog kellett, hogy idáig eljussak, ezért még mindig nem fogtam fel teljesen, és kétlem, hogy rövidesen fel tudom fogni. Szürreális érzés – mondta Elana Meyers Taylor, majd kitért az újbóli gyermekvállalás kérdésére is. – Szeretnék még egy gyermeket, de még nem döntöttük el. Lehet, hogy hárommal már nagyon bonyolult lenne.

Az ünneplés után, pénteken és szombaton még vár feladat a téli olimpián is az amerikai bobosra, Jadin O'Briennel ugyanis a kettes versenyszámban is elindul, ráadásul a duó egyértelműen az éremesélyesek között szerepel.

Téli olimpia, bob, női egyes:

  1. Elana Meyers Taylor (Egyesült Államok) 3:57,93 perc
  2. Laura Nolte (Németország) 0,04 másodperc hátrány
  3. Kaillie Humphries Armbruster (Egyesült Államok) 0,12 mp h.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Az oroszok tiltakozásokkal ugyan, de sokáig tűrték a NATO – illetve a mögötte álló erők – „Drang Nach Osten” politikáját, de Ukrajna NATO-tagsága vörös vonal volt a számukra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu