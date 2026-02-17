Siket gyermekek, 23 évesen sportágváltás – ő az új legidősebb egyéni téli olimpiai bajnok

Benjamin Karl egy hete megvédte címét a férfihódeszkások párhuzamos óriás-műlesiklásában a milánói–cortinai ötkarikás játékokon, így a norvég sílövőlegenda, Ole Einar Björndalen rekordját megdöntve a negyvenéves osztrák lett minden idők legidősebb téli olimpiai bajnoka egyéni versenyszámban. Hétfőn este aztán az amerikai Elana Meyers Taylor átvette a csúcstartó szerepét, miután az utolsó futamban az élre törve 41 évesen és 130 naposan megnyerte a női bobosok egyes versenyét.

Az amerikai Elana Meyers Taylor lett a női bobosok egyéni versenyszámában a 2026. évi téli olimpia bajnoka (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

Elana Meyers Taylor végre olimpiai bajnok lett

Az első három futam után még a világkupa-sorozatban győztes Laura Nolte vezetett előtte tizenöt századmásodperccel, de a németek világ- és Európa-bajnoka – aki kettesben diadalmaskodott az előző olimpián, Pekingben – a negyedik, utolsó futamot elrontotta. A pálya felső szakaszán többször is hibázott, a jégcső falának vágódott, és végül négy századdal elmaradt Meyers Taylortól.

Az amerikai klasszisnak a mostani már az ötödik olimpiája volt, és eddig mindegyiken dobogóra állhatott, de aranyérmet most szerzett először.

A kettesek között két-két ezüst- és bronzérme volt, míg Pekingben az akkor debütáló egyesben szintén második lett. A nála nem egészen egy évvel fiatalabb Kaillie Humphries szintén sorozatban az ötödik ötkarikás játékokon lett érmes – az első három alkalommal kanadai, utóbbi kettőn amerikai színekben. Az igazán nagy történet azonban a gyermekei és az áhított aranyérme miatt is inkább a négyszeres világbajnok Meyers Tayloré.

Az amerikai bobversenyző különleges története

Az amerikaifutballista–tengerészgyalogos édesapa és bobversenyző édesanya gyermekeként 1984-ben született Elana Meyers az atlantai olimpia előtt fáklyavivőként is segédkezett, akkor álmodta meg, hogy egy nap ő is ötkarikás bajnok lesz. Ezt eleinte softballjátékosként képzelte el. Csak azután váltott – 23 évesen(!) – a komolyabb szintű bobozásra, hogy kimaradt a 2008-as nyári olimpián indult amerikai softballválogatott keretéből.

A rasszista megjegyzésektől a teljes karrierje során szenvedő, mélyen keresztény sportoló 2014-ben házasodott össze a szintén bobos Nic Taylorral, akitől azóta két gyermeke született: 2020-ban Nico, majd 2022-ben Noah.

Édesanyaként sincsen egyszerű dolga, ugyanis otthon jelnyelvvel próbál kommunikálni: mindkét gyermeke siketként született, Nico ráadásul Down-szindrómában is szenved.

Ezek után pláne érthető, hogy azonnal a gyermekeit ölelte meg az aranyérem hétfő esti bebiztosítása után, majd a nyilatkozatában is sokat beszélt a családjáról.