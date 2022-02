Kétszer kettő néha három: az új versenyszám matematikája

A női monobob dobogóján két amerikai és két kanadai állhat Pekingben. A matematikai ellentmondást Kaillie Humphries esete oldja fel.

A Kanadában, Calgaryban született sportoló 2010-ben és 2014-ben is olimpiai bajnoki aranyérmet szerzett szülőhazája zászlaja alatt az akkor még egyetlen női bobos versenyszámban, a kettesek küzdelmében. 2018-ban is szerzett egy bronzot, azonban sokáig úgy tűnt, Pekingben nem lesz ott a rajtnál.

Nem a versenyzést unta meg Humphries, hanem a kanadai szövetséggel került összetűzésbe. Zaklatással vádolta meg edzőjét és a kanadai sportági szövetség két képviselőjét, és kérte, hogy engedjék országot váltani. A vizsgálat során nem találtak bizonyítékot Humphries vádjaira, de a sportoló olyan pénzügyi feltételeket támasztott, hogy a kanadai szövetség végül elengedte, bár nem szívesen erősítette meg a nagy rivális Egyesült Államok csapatát.

Humphries nyert is két év alatt három világbajnoki címet az amerikai zászló alatt, azonban az olimpiai részvétel szabályai szigorúbbak, mint a vb-indulásé, ehhez a versenyzőnek szüksége volt az amerikai állampolgárságra, amelyet csak két hónappal a játékok rajtja előtt kapott meg.

Humphries, aki második házasságában él, de továbbra is első férje nevét használja a versenyeken, ott lehet tehát Pekingben, ahol immár a nők is két aranyéremért versenyezhetnek bobban. Az új számot, a monobobot uralta, az első három futamban övé volt a legjobb idő, így több mint másfél másodperces előnyt épített ki magának, amit gond nélkül meg is tartott.

Humphries harmadik olimpiai aranyérmét nyerte bobban, ő az első női versenyző, aki ezt elérte az olimpiák történetében.

Szintén a negyedik olimpiai érmét szerezte Humphries új honfitársa, Elana Meyers Taylor, akinek ugyan továbbra is várnia kell az aranyra (három ezüst, egy bronz a mérlege), de néhány napja még a rajthoz állása is kérdéses volt, hiszen a pekingi Covid-karanténban izgult, hogy meglesz-e időben a két negatív tesztje. A bronzérmes a győztes régi honfitársa, Christine de Bruin lett az új versenyszámban.

XXIV. téli olimpia (Peking), női monobob

1. Kaillie Humphries (Egyesült Államok)

2. Elana Meyers Taylor (Egyesült Államok)

3. Christine de Bruin (Kanada)

Borítókép: Kaillie Humphries Pekingben már amerikai színekben száguldott az aranyéremig (Fotó: MTI/AP/Mark Schiefelbein)